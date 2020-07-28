Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri: Hafter'i 10 ülke destekliyor, Türk güçleri ile meşruiyetimizi savunuyoruz

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırılarını geri püskürtmek için Türkiye ile net bir anlaşma yaptıklarını söyledi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile başkent Rabat'ta gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mişri, Türkiye ile 27 Kasım 2019'da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası"nın Libya tarafına dayatılan bir anlaşma olmadığını belirtti.

HAFTER'İ 10 ÜLKE DESTEKLİYOR

"Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter'in 6-10 ülke tarafından desteklenmesinin ardından Türk güçlerinden yardım istedi. Bu ülkelerin tamamına karşı meşruiyetimizi savunacak gücümüz yoktu." diyen Mişri Libya'nın 2013'ten bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yanı sıra Mısır'ın ve başka ülkelerin askeri müdahalesine maruz kaldığını, bu durumun uluslararası kararlara aykırı olduğunu vurguladı.

ALENİ NE NET ANLAŞMA YAPILDI

"Hafter, pek çok ülkeden yardım isteyip Trablus sınırlarına dayanınca Türkiye'den yardım istemekten başka çare kalmadı. Bu tabii ki aleni ve net anlaşmalar kanalıyla oldu." ifadesini kullanan Mişri, kendileri Hafter'e destek verirken Türkiye'nin meşru hükümete destek vermesini istemeyen ülkeleri eleştirdi.

Fas Dışişleri Bakanı Burita ise Libyalı taraflar arasında 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'nda düzenlemelere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

REKLAM

DÜNYA O ajan Misrata’da: Levy’den Libya’ya provokatif ziyaret

DÜNYA Libya ordusu Sirte'ye sevkiyatını sürdürürken darbeci Hafter milisleri kendi aralarında birbirine girdi

DÜNYA Libya İçişleri Bakanı Başağa'dan Mısır Meclisinin aldığı karara sert tepki: Savaş ilanıdır

GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın CNN'e konuştu: Libya'nın bölünmesine kesinlikle karşıyız

DÜNYA Sirte için emir bekleniyor: Yeni Şafak'a konuşan UMH komutanı operasyonun detaylarını verdi

DÜNYA Sirte sevkiyatı: Libya ordusu kararlılık mesajı veriyor