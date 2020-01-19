Dünya Libya için karar günü
ORTADOĞU

Libya için karar günü

Tüm taraflar bugün Berlin’de aynı masa etrafında buluşuyor. Alınacak kararlar Libya’da süren kaosun akıbetine yön verecek.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Darbeci Hafter ve Fayiz es-Serrac
Darbeci Hafter ve Fayiz es-Serrac

Berlin Konferansı, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ev sahipliğinde bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli mesajlar vereceği konferans, Libya’daki krizin akıbeti için büyük önem taşıyor. Meşrû Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile darbeci general Hafter ve destekçilerini aynı masada buluşturacak zirvede çok denklemli kaosun çözülmesi umuluyor. Libya meselesinin tüm yönleriyle masaya yatırılacağı Berlin Konferansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkaın Vladimir Putin’in üstlendiği inisiyatif doğrultusunda yapılan Moskova zirvesindeki eksik parçaları tamamlayacak. 13 Ocak’ta tarafların Moskova’daki buluşmasında UMH lideri Fayiz es-Serrac, akan kanın durması ve ülkede siyasi çözüm yolunda hazırlanan ateşkes metnini imzalamış ancak Hafter,anlaşmaya imza koymadan Rusya’dan kaçarcasına ayrılmıştı.

Fayizes-Serrac

TARAFLAR NE İSTİYOR?

Libya sahasındaki tarafların taleplerine bakıldığında UMH yönetimi, kendilerinin meşrû idare olarak tüm taraflarca tanınmasını, Hafter’e silah desteğinin durdurulmasını ve saldırganların ele geçirdiği topraklardan çekilmesiyle birlikte enerji kaynaklarının Libya halkı tarafından kullanılmasını istiyor. Kara gücü Rus paralı askerlerinden ve Sudanlı milislerden oluşan Hafter ise toprak kazanımlarını koruyarak siyasi gücünün tanınmasını sağlamak, Trablus’ta eşit güç olarak varolmak başta olmak üzere, ‘Türk askerinin bölgeden çıkmasını’ talep ediyor. Hem deniz sınırı belirleme hem de askeri destekler konusunda Ankara’nın Trablus’la imzaladığı anlaşmaların iptal edilmesi hayalini kuran Hafter, Almanya’ya davet edilme gereği bile duyulmayan Yunanistan’ın yegane umudu oldu. Konferans öncesi Atina’da ağırlanan CIA devşirmesi Hafter’in Berlin’de hem Yunan hem de Moskova sürecini baltalayan BAE tezlerini savunması bekleniyor. Avrupa ülkeleri ise vekalet savaşlarıyla yaklaşık 10 yıldır terörize edilen Libya sahasında normalleşme sağlanamaması halinde yeni bir göç dalgası oluşmasından endişe duyuyor.

Hafter petrol kartını oynuyor

  • Terörist Hafter’e bağlı silahlı güçler, bugünkü Berlin Konferansı öncesi ülkenin petrol ihracat limanlarını kapattı. Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra’daki kesintinin günlük 800 bin varil petrol üretim kaybı ve yaklaşık 55 milyon dolar zarar doğuracağı kaydediliyor. Hafter kontrolündeki Zuveytine bölgesinde, kalabalık bir grup, petrol gelirlerinin başkentteki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne gittiği gerekçesiyle önceki gün de Zuveytine bölgesindeki petrol limanını işgal etmiş ve faaliyetleri durdurmuştu.


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