Libya İçişleri Bakanı Başağa Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la görüştü.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, başkent Trablus'taki bakanlık binasında Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile bir araya geldi. Görüşmede, Libya İçişleri Bakanlığının çalışmalarının geliştirilmesi ve gelişmiş ülkelerdeki güvenlik çalışmaları ele alındı.

Söz konusu görüşmenin İçişleri Bakanlığının uluslararası güvenlik şirketlerinden yararlanması, iş birliğini geliştirilmesi ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Akar Libya'ya gitmişti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, cumartesi günü Libya Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katılmıştı.

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SİHA'lar Hafter milislerine karşı

Türkiye Cumhuriyeti, BM nezdinde meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne darbeci Hafter karşısında destek veriyor. Bu bağlamda; Fransa, BAE, Mısır ve Rusya’nın darbeci Hafter’e saflarında savaşa taraf özel askeri şirketler, paralı/milis birlikler sağlamasının yanı sıra Hafter güçlerinin görece yüksek teknoloji donanımlarının tedarikinin karşısında Türkiye tarafından UMH’ye verilen desteğin bir sonucu olarak Bayraktar TB2 SİHA’lar sahada önemli bir kuvvet çarpanı oldu.

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OYNAT 00:50 Libya ordusu Hafter'in hava savunma sistemlerinin SİHA'larla vurulma görüntülerini paylaştı Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından temin edilen Rus yapımı hava savunma sistemlerinin, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) imha edildiği görüntüleri yayımladı. Libya ordusu, son 24 saatte SİHA'lar ve topçu birliklerinin, Terhune'de 3, Vişke bölgesinde bir ve başkentin güneyinde de bir olmak üzere, toplam 5 Pantsir hava savunma sistemini etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu. BiP'te paylaş

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Ciddi kayıplar verdiler

Özellikle BAE tarafından darbeci Hafter’e gönderilen yüksek miktarda silah yardımına ve verilen maddi desteğe rağmen çatışmalarda UMH güçlerine karşı ciddi kayıplar verdiler. UMH güçlerine ait Bayraktar TB2 SİHA’lar darbeci Hafter güçlerine ait Rus yapımı elektronik harp sistemlerini, hava savunma sistemlerini (Pantsir-S1), lojistik destek vasıtalarını (tır, kargo uçağı vb.) zırhlı araçları hedef alarak etkisiz hale getirdi.

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Başkent Trablus’un batı kıyı şeridinin darbeci Hafter güçlerinden temizlendiği UMH güçlerinin başarılı operasyonunda yine Bayraktar TB2 SİHA sistemleri önemli görevler yerine getirdi.