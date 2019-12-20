Dünya Libya onayladı
ORTADOĞU

Libya onayladı

Libya Bakanlar Kurulu olağanüstü toplanarak, Türkiye ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın aktif hale getirilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya Bakanlar Kurulu, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın aktif hale getirilmesini oy birliğiyle kabul etti. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, ülke içindeki ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere olağanüstü toplantı düzenledi. Serrac başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın etkinleştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

İNTİKAL HAZIRLIĞI

Birkaç gün önce Yeni Şafak’a bilgi veren askeri kaynaklar, Trablus’a intikal işlemlerinin hızlandığını, zırhlı araç, İHA ve tankların dışında özel kuvvetler, SAT ve SAS timlerini Türkiye’nin deniz komşusuna sevk edecek çıkarma gemilerinin hazır tutulduğunu bildirmişti. Bunun yanında askeri kargo uçak ve helikopterlerinin de Trablus doğusundaki Misrata’ya doğru havalanmak için alarm durumunda olduğu kaydedilmişti. BM tarafından tanınan meşrû UMH güçlerini Hafter’e karşı koruyup Libya askerlerini eğitmek üzere bölgeye sevk edilecek birliklerin miktarı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Kaynaklar TSK’daki hazırlıkların, Fayiz es-Sarrac liderliğindeki UMH’den ‘resmi talep gelmiş gibi’ yürütüldüğü bilgisini vermişti.

KİMSEDEN İZİN ALMAYIZ

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında, “Türk askeri Libya’ya gider mi?” şeklindeki soruya, “Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya’ya her türlü desteği vermeye hazırız” ifadeleriyle cevap vermişti. Pek çok devletin desteklediği Hafter çetesi Trablus’a yönelik saldırılarını artırırken Ankara ise UMH’nin davet kararını beklemiş, bunu yaparken de TSK’ya ‘intikale hazır olun’ talimatı vermişti.

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