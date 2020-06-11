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Dünya Libya ordusu Hafter militanlarını kamikaze drone ile vuruyor
ORTADOĞU

Libya ordusu Hafter militanlarını kamikaze drone ile vuruyor

Türkiye'nin Libya'da meşru hükümete verdiği askeri desteğin ardından, Trablus'taki savaşın dengesi tamamen değişti. Hafter güçlerine birden fazla cephede ağır darbeler vurulurken, açık istihbarat kaynakları Libya ordusunun hem otonom hem de manuel hareket etme kabiliyetine sahip olan 'kamikaze droneları' kullandığını ortaya koydu. Kamikaze dronelarının sürü halinde hareket etme kabiliyetine dikkat çeken savunma sanayi analistleri, Hafter unsurlarının bu tür saldırıları durdurabilmesinin mümkün olmadığının altını çiziyor.

Hasan Hız Yeni Şafak
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Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri ve güvenlik işbirliği anlaşmasının sahadaki yansımaları devam ediyor.

Libya ordusu öncelikle şehrin batı bölgelerini Hafter'den temizlerken, son iki haftada Trablus'un güneyi ve doğusunda ciddi mesafe katedildi.

Sirte'nin batı kapılarına dayanan Libya ordusunun yeni hedefi şehri tamamen Hafter'den temizlemek ve ardından Cufra Hava Üssü'nde kontrolü sağlamak.

KAMİKAZE DRONELARI GÖRÜLDÜ

Libya'daki çatışmalarda kullanılan silahlar ve etki alanları açık istihbarat kaynaklarınca da yakından takip ediliyor. Özellikle Trablus'un güneyinde Hafter unsurlarına karşı yoğun şekilde kullanılan kamikaze droneları dikkati çekti.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayi Analisti Kadir Doğan, açık istihbarat kaynaklarınca paylaşılan fotoğraflardaki parçaların Kargu'ya ait olabileceğini ifade etti.

Hafter unsurlarının SİHA düşürdük diye paylaştığı fotoğrafın aslında görevini icra etmiş bir kamikaze İHA olduğuna dikkat çeken Doğan şu ifadelere yer verdi:

  • "Katlanır pervane, katlanır ayak ve kollar, drone rengi, bataryanın raylı sistem yeri, batarya case yapısı ve boyut ölçüsünün verilerine göre, yayınlanan görüntü Kargu'ya ait. Kargu kamikaze İHA'nın gövde yapısı incelendiğinde özellikle patlayıcının ve kameranın yer aldığı ön gövdenin durumu önem arz ediyor.
  • Yönlendirilmiş harp başlığı ve kameranın görülmediği ve bu bölgelerin arka gövdeden yanarak patlayarak ayrıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Kamikaze İHA'nın hedefine dalışı sırasında ön cephesinde kalan patlayıcının infilak ettiği ancak arka kısmının yapısal bütünlüğünü koruduğu görülmüştür. Çeşitli sosyal medya hesaplarında patlayıcı başlık olarak nitelendirilen gümüş renkli, alüminyum folyo sarılı parçaların ise batarya blokları olduğu değerlendirilmiştir."

HEM TEKİL HEM DE SÜRÜ HALİNDE KULLANILABİLİYOR

Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) tarafından üretilen Kargu'nun hem otonom hem de manuel hareket etme kabiliyetinin olduğunu belirten Doğan, "Hem tekil hem de sürü halinde kullanılabiliyor. Sürü halinde hareket ettiği zaman diğer Kargu araçları ile birlikte formasyon uçuşu yapabiliyor. Bu formasyonlar birçok Kargu’nun hep birlikte üçgen, kare, dikdörtgen ve çember gibi geometrik veya geometrik olmayan birçok farklı şekilde uçuş yapabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"DURDURULMASI ÇOK ZOR BİR HAL ALACAK"

Kargu'nun hedefe dalış yapıp kendini patlamatma ve hedefleri yok etme kabiliyetine sahip olduğuna dikkat çeken Doğan, şöyle devam etti:

"Bu araçlar hedefe belli bir hız ile dalış yaparak, hedefe çarpmadan hemen önce kendini imha edebiliyor. Bu sayede hava aracı içerisinde bulunan patlayıcının çevreye verdiği zarar daha da artabiliyor. Aynı zamanda Kargu'yu GPS gibi konumlandırma uydularından bağımsız hareket edebilecek bir kabiliyete ulaşabilmesi için çalışıyor. Çalışmalar tamamlandığı takdirde, GPS ve benzeri uydulardan bağımsız olarak sürü halinde hareket eden kamikaze Kargu'ları durdurulması çok zor bir hal alacaktır."

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Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, 4 Nisan 2019'dan bu yana Trablus'a saldıran Hafter militanlarına çok ağır darbeler vurdu. Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Mısır'ın askeri desteğini arkasına alan Darbeci General Hafter'in ülkenin tek lideri olma hayali sona erdi. Nisan ayından bu yana yoğun ilerlemeler kaydeden Libya ordusunun bu başarıyı elde etmesinde Türkiye'nin verdiği askeri destek ve SİHA'lar etkili oldu.

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