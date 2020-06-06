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Dünya Libyadan Türkiyeye flaş çağrı Sondaja gelin
ORTADOĞU

Libya'dan Türkiye'ye flaş çağrı: Sondaja gelin

Türkiye ile Libya, Doğu Akdeniz’de petrol/doğalgaz sondajı için işbirliği kararı aldı. Gözler, Yunanistan’ın Libya savaşını fırsat bilerek ilân ettiği 15 ve 20 numaralı parsellere çevrildi. Türkiye-Libya deniz sınırındaki söz konusu parsellerde araştırma faaliyetleri önümüzdeki süreçte başlatılacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan ve Fayiz es-Serrac
Recep Tayyip Erdoğan ve Fayiz es-Serrac

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın önceki gün Ankara’daki görüşmesinde iki ülke arasında birçok konuda olduğu gibi Doğu Akdeniz’de de işbirliğinin geliştirilmesi kararı alındı. Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırma mutabakat muhtırası temelinde, doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarında işbirliğine gidilecek. Bu doğrultuda çalışmalar zaten Dolmabahçe’de muhtıranın imzalanmasıyla başlamıştı. Serrac, son görüşmede Türkiye’den bu konuda destek beklentisini iletti. Görüşmenin ardından gözler, Yunanistan’ın Libya iç savaşını fırsat bilerek denizde işgal ettiği ruhsat sahalarına çevrildi.

Bölge haritası

Atina yönetimi, Libya’da Arap Baharı ile iç karışıklığın baş gösterdiği 2011 yılında İyon Denizi ve Girit Adası güneyini sismik araştırma sahası ilan etmiş, Libya’daki iç karışıklıklar sebebiyle bu duruma itiraz edilmemesi üzerine de 2014 yılından itibaren aynı sahalarda bu kez uluslararası hidrokarbon araştırma/işletme ihaleleri açmıştı. Bu sahalar için AB üyesi ülkelerde ihale ilanına çıkılmıştı. Doğu Akdeniz’de fiili durum yaratarak Libya deniz alanlarını kendi adına tescil ettirmek isteyen Yunanistan, bu yolla Libya’ya ait asgari 39 bin kilometrekarelik bir alanı uluslararası hukuka aykırı olarak sahiplenmeye çalışmıştı. İşte Erdoğan ile Serrac görüşmesinde ele alınan deniz sahası Atina’nın işgal etmeye çalıştığı 15 ve 20 numaralı parselleri de kapsıyor. Yunanistan’ın çalmaya çalıştığı ruhsat sahalarından 15 no’lu parselin bir kısmı Türk münhasır ekonomik bölgesinde (MEB), 20 no’lu saha ise Libya MEB sahasında bulunuyor. Türkiye Petrolleri’nin çok yakında bu sahalarda arama-sondaj faaliyetlerine başlaması bekleniyor.

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