Dünya Libyadan Türkiyeye resmi talep geldi Askeri destek istiyoruz
AFRİKA

Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz!

BM'nin resmi olarak tanıdığı Libya hükümeti, Türkiye'den hava, kara ve deniz askeri desteği talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Libya'ya asker gönderme tezkeresine ilişkin, "Meclis açılır açılmaz ilk iş, asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız" demişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Reuters'ın haberine göre Libya hükümeti, Türkiye'den hava, kara ve deniz askeri desteği talep etti.

"Meclis açılır açılmaz asker gönderme tezkeresini sunacağız"

Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi ile ilgili tezkere Meclis açıldıktan sonra gündeme gelecek. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

"Güvenlik ve askeri işbirliği muhtırasına dayalı olarak, inşallah, Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız.

Meclisimizin de onaylamasıyla, Libya’daki meşru yönetime çok daha etkin bir şekilde destek verme imkanına kavuşacağız. Darbeci generale savaş uçağından tanka ve paralı askere kadar her türlü desteği sağlayanlar, ülkemizin bu adımına karşı çıkıyor. Halbuki onlar bir savaş baronuna yardım ediyor, biz ülkenin meşru hükümetinin yanında yer alıyoruz.

Gerçi bunlar Mısır’da da ülkenin meşru hükümeti yerine darbeciyi desteklemişlerdi. İnşallah Libya’da aynı ilkesizliği, aynı demokrasi ve hukuk düşmanlığını tekrarlamalarına izin vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis açılır açılmaz ilk iş Libya tezkeresini sunacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis açılır açılmaz ilk iş Libya tezkeresini sunacağız

"Türkiye de ihtiyaç duyduğumuzda bize cevap veriyor"

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir, Türkiye'nin ülkesine olası askeri desteğine ilişkin, "Libya'nın savaşçılara sahada destek olacak hava savunma, özel eğitim ve uzmanlığa ihtiyacı var" dedi. İki ülkenin sadece dost değil aynı zamanda kardeş olduğunu söyleyen Abdülkadir "Kıbrıs meselesinde ihtiyacı olduğunda Türkiye'yi destekleyenlerden biri de Libya'ydı, Türkiye de ihtiyaç duyduğumuzda bize cevap veriyor" ifadelerini kullandı.

Libya'nın Ankara Büyükelçisi: Türkiye ihtiyaç duyduğumuzda bize cevap verdi
GÜNDEM
Libya'nın Ankara Büyükelçisi: Türkiye ihtiyaç duyduğumuzda bize cevap verdi

Libya'dan askeri davet açıklaması: Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz
DÜNYA
Libya'dan askeri davet açıklaması: Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz
Libya askeri destek istedi

Libya askeri destek istedi

Deniz, kara ve hava için resmi talepte bulundu.
İBBnin ultra lüks zabıta aracı

İBB'nin ultra lüks zabıta aracı

İmamoğlu'nun 'tasarruf' söylemini çöpe atan görüntü.
Türkiye bize cevap verdi

Türkiye
bize cevap verdi

İki ülkenin tarihi dostluğu planları bozdu.
Nikah şahidi oldu

Nikah şahidi oldu

Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.
Elektriğe <br>ilk çeyrekte<br>zam yapılmayacak

Elektriğe
ilk çeyrekte
zam yapılmayacak

​EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz açıkladı.
Lokma:<br>Yılın en iyisi

Lokma:
Yılın en iyisi

​Google'dan sonra AppStore'da da zirvede!

Yerli otomobil yollarda

Yerli otomobil yollarda

İlk yolculuğunda logo detayı dikkat çekti.

Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de müşterisinin yanında

Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de müşterisinin yanında

Yeni kanallar ve uygulamalar ile Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de daha fazlasını sunuyor.

Asgari ücret açıklandı

Asgari ücret açıklandı

2020'de net 2 bin 324,70 TL oldu.
Tüm detaylarla <br>Kanal İstanbul

Tüm detaylarla
Kanal İstanbul

ÇED Raporuna ilişkin detaylar paylaşıldı.
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor

5 terörist, Silopi ve Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
'Görüntülerdeki<br>ben değilim'

'Görüntülerdeki
ben değilim'

İstanbul Karaköy'de başörtülü kadına saldırmıştı.
Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz

Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz

​Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden askeri davet açıklaması.
5 yıllık hasret<br>sona erdi

5 yıllık hasret
sona erdi

Hüsniye annenin evlat zaferinden duygulandıran kareler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.