Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz!

Reuters'ın haberine göre Libya hükümeti, Türkiye'den hava, kara ve deniz askeri desteği talep etti.

"Meclis açılır açılmaz asker gönderme tezkeresini sunacağız"

Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi ile ilgili tezkere Meclis açıldıktan sonra gündeme gelecek. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

"Güvenlik ve askeri işbirliği muhtırasına dayalı olarak, inşallah, Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız.

Meclisimizin de onaylamasıyla, Libya’daki meşru yönetime çok daha etkin bir şekilde destek verme imkanına kavuşacağız. Darbeci generale savaş uçağından tanka ve paralı askere kadar her türlü desteği sağlayanlar, ülkemizin bu adımına karşı çıkıyor. Halbuki onlar bir savaş baronuna yardım ediyor, biz ülkenin meşru hükümetinin yanında yer alıyoruz.

Gerçi bunlar Mısır’da da ülkenin meşru hükümeti yerine darbeciyi desteklemişlerdi. İnşallah Libya’da aynı ilkesizliği, aynı demokrasi ve hukuk düşmanlığını tekrarlamalarına izin vermeyeceğiz."

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis açılır açılmaz ilk iş Libya tezkeresini sunacağız

"Türkiye de ihtiyaç duyduğumuzda bize cevap veriyor"

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir, Türkiye'nin ülkesine olası askeri desteğine ilişkin, "Libya'nın savaşçılara sahada destek olacak hava savunma, özel eğitim ve uzmanlığa ihtiyacı var" dedi. İki ülkenin sadece dost değil aynı zamanda kardeş olduğunu söyleyen Abdülkadir "Kıbrıs meselesinde ihtiyacı olduğunda Türkiye'yi destekleyenlerden biri de Libya'ydı, Türkiye de ihtiyaç duyduğumuzda bize cevap veriyor" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Libya'nın Ankara Büyükelçisi: Türkiye ihtiyaç duyduğumuzda bize cevap verdi