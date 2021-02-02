​Libya’ya hava savunma eğitimi Libya’ya hava savunma eğitimi Türkiye ile Libya arasında imzalanan Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya askerinin eğitimi sürüyor. Libya’da komuta kademesinde görev yapacak personel de Türkiye’deki Harp Okulları’nda eğitiliyor.

Kıymet Sezer 02 Şubat 2021, 00:00 Son Güncelleme: 02 Şubat 2021, 04:24 Yeni Şafak