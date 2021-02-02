Dünya Libyaya hava savunma eğitimi
ORTADOĞU

​Libya’ya hava savunma eğitimi

Libya’ya hava savunma eğitimi

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya askerinin eğitimi sürüyor. Libya’da komuta kademesinde görev yapacak personel de Türkiye’deki Harp Okulları’nda eğitiliyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Türkiye’de eğitimleri süren 200 Libya Ordusu personelinin 20’sine Konya’da hava savunma silah sistemleri eğitimi verildi.
Türkiye’de eğitimleri süren 200 Libya Ordusu personelinin 20’sine Konya’da hava savunma silah sistemleri eğitimi verildi.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya askerinin eğitimi sürüyor. Libya’da komuta kademesinde görev yapacak personel de Türkiye’deki Harp Okulları’nda eğitiliyor.

  • Türkiye’de eğitimleri süren 200 Libya Ordusu personelinin 20’sine Konya’da hava savunma silah sistemleri eğitimi verildi. Harita okuma eğitimi ve sistemlerin teknik ayrıntıları uygulamalı olarak aktarıldı. Libyalı personele sistemlerin kurulumu, radar ve silahların devreye alınması, kullanım detayları, havadan gelecek tehditlerin tespit, teşhis, takip ve imhası, füze sistemleri ve muhabere destek eğitimleri verildi.

Hava savunma sistemleri Libya’da Hafter terörüne karşı büyük güç çarpanı olmuştu. Türkiye Vatiyye Üssü’ne çok sayıda hava savunma silah sistemi yerleştirmiş, İHA’ların da desteğiyle sahada üstünlük UMH güçlerine geçmişti.

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