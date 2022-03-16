Litvanya Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını durdurabilir

Rusya'nın Ukrayna'da başarılı olursa sonraki hedefinin Baltık ülkeleri olmasını muhtemel gördüğünü belirten Nauseda, "Putin, 20'nci yüzyılın en büyük trajedisinin Sovyetler Birliği'nin dağılması olduğunu söylemişti. Dolayısıyla hedefinde Baltık ülkeleri var, çünkü bu ülkeler de Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı." dedi.

Nauseda, olası tehditler karşısında ülkesinin savunma harcamalarını artırdığını vurgulayarak, müşterek savunma yapılanması olarak NATO'ya güveninin tam olduğunu ifade etti.

BRELL'den çıkma sürecini hızlandıracağız

Rusya'ya yönelik yaptırımlara değinen Nauseda, Litvanya, Estonya, Letonya, Belarus ve Rusya'yı tek bir enerji halkası haline getiren BRELL anlaşmasına işaret ederek, "Litvanya'yı BRELL'den çıkarma süreci 2025'te tamamlanabilir. Şu an bu süreci hızlandırmak için çabalayacağız." şeklinde konuştu.

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Nauseda, bu kapsamda Rusya'dan petrol ve gaz alımını kesebileceklerini belirtti ve "Rusya'dan enerji kaynakları alımını kesme konusunda AB'deki diğer birçok ülkeden daha istekliyiz." dedi.

FOTOĞRAF 7 Elysee Sarayı resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere, Instagram hesabından Macron’un dün yaptığı uluslararası telefon görüşmeleri sırasındaki fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda, Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı N10 özel biriminin paraşütçü armasını taşıyan kapüşonlu kıyafeti giydiği görülen Macron için sosyal medyada aralarında medya mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi \"Zelenskiy etkisi\" yorumunda bulundu. Ülkede nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Macron’un reklam çalışması olarak da görülen fotoğraflar, başka bir kullanıcının da \"savaşın ortasındaki bir ülkenin cumhurbaşkanını taklit etmeye çalışmak çocukça\" şeklindeki tepkisini çekti. Diğer bir kullanıcı da \"Macron’un müstesna bir Fransız Zelenskiy’si imajı vermek istediği\" değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Fransız araştırmacı haber sitesi Mediapart’ın dün yayımladığı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2019’dan bu yana peruk kullandığına dair iddiaların yer aldığı haberi, ülkede gündem olmuştu. Gazete, haberi bugün sitesinden kaldırdı. Macron'un fotoğraflarına 'Zelenskiy' tepkisi: Savaştaki ülkenin cumhurbaşkanını taklit etmek çocukça Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı paraşütçülerin armasını taşıyan kıyafet giydiği görseller, sosyal medyada "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e özenme" şeklinde değerlendirildi. BiP'te paylaş

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