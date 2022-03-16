Dünya Litvanya Rusyadan petrol ve doğal gaz alımını durdurabilir
AVRUPA

Litvanya Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını durdurabilir

Litvanya hükümeti, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını durdurabileceğini açıkladı. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını değerlendirdi.

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Haber Merkezi AA
Litvanya Rusyadan petrol ve doğal gaz alımını durdurabilir
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda

Rusya'nın Ukrayna'da başarılı olursa sonraki hedefinin Baltık ülkeleri olmasını muhtemel gördüğünü belirten Nauseda, "Putin, 20'nci yüzyılın en büyük trajedisinin Sovyetler Birliği'nin dağılması olduğunu söylemişti. Dolayısıyla hedefinde Baltık ülkeleri var, çünkü bu ülkeler de Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı." dedi.

Nauseda, olası tehditler karşısında ülkesinin savunma harcamalarını artırdığını vurgulayarak, müşterek savunma yapılanması olarak NATO'ya güveninin tam olduğunu ifade etti.

BRELL'den çıkma sürecini hızlandıracağız

Rusya'ya yönelik yaptırımlara değinen Nauseda, Litvanya, Estonya, Letonya, Belarus ve Rusya'yı tek bir enerji halkası haline getiren BRELL anlaşmasına işaret ederek, "Litvanya'yı BRELL'den çıkarma süreci 2025'te tamamlanabilir. Şu an bu süreci hızlandırmak için çabalayacağız." şeklinde konuştu.

Nauseda, bu kapsamda Rusya'dan petrol ve gaz alımını kesebileceklerini belirtti ve "Rusya'dan enerji kaynakları alımını kesme konusunda AB'deki diğer birçok ülkeden daha istekliyiz." dedi.

Macron'un fotoğraflarına 'Zelenskiy' tepkisi: Savaştaki ülkenin cumhurbaşkanını taklit etmek çocukça
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Elysee Sarayı resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere, Instagram hesabından Macron’un dün yaptığı uluslararası telefon görüşmeleri sırasındaki fotoğraflarını paylaştı.
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Fotoğraflarda, Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı N10 özel biriminin paraşütçü armasını taşıyan kapüşonlu kıyafeti giydiği görülen Macron için sosyal medyada aralarında medya mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi \"Zelenskiy etkisi\" yorumunda bulundu.
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Ülkede nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Macron’un reklam çalışması olarak da görülen fotoğraflar, başka bir kullanıcının da \"savaşın ortasındaki bir ülkenin cumhurbaşkanını taklit etmeye çalışmak çocukça\" şeklindeki tepkisini çekti.
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Diğer bir kullanıcı da \"Macron’un müstesna bir Fransız Zelenskiy’si imajı vermek istediği\" değerlendirmesini yaptı.
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Öte yandan Fransız araştırmacı haber sitesi Mediapart’ın dün yayımladığı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2019’dan bu yana peruk kullandığına dair iddiaların yer aldığı haberi, ülkede gündem olmuştu.
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Gazete, haberi bugün sitesinden kaldırdı.
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Macron'un fotoğraflarına 'Zelenskiy' tepkisi: Savaştaki ülkenin cumhurbaşkanını taklit etmek çocukça
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı paraşütçülerin armasını taşıyan kıyafet giydiği görseller, sosyal medyada "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e özenme" şeklinde değerlendirildi.

Geçen hafta zirveyi gören brent petrolde dev düşüş: Akaryakıt fiyatlarına yansıyacak mı?
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal saldırıları, tarımdan ekonomiye birçok sektörü sert şekilde vurdu.
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ABD Başkanı Joe Biden’ın geride hafta, Rusya’dan gaz ve petrol alımını yasaklama kararının ardından petrol fiyatları rekor tazeleyerek tarihe geçti.
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Brent petrolün varil fiyatı, o gün içerisinde 134 dolar seviyesini test etti.
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Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptırımlara en hızlı şekilde yanıt vererek yurt dışına ürün ve hammadde ihracatını yasakladığını açıkladı.
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Gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında ciddi oranda yükseliş görüldü.
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Türkiye'de o akşam yapılması planlanan zamlar, brent petrolün varil fiyatında yaşanan ani düşüş nedeniyle geri çekilmişti.
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20'nci gününe giren savaş ortamında gerilim günden güne azalırken brent petrol fiyatlarında da ciddi şekilde düşüş yaşandı.
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Geçtiğimiz hafta 134 dolar seviyesini gören brent petrol, bu gece yeniden 100 doları gördü. (Kaynak: TradingWiew)
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Yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında ciddi bir indirim bekleniyor.
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BRENT PETROLÜN FİYATI NEDEN DÜŞTÜ? DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?<br><br>Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin hafiflemesiyle uluslararası piyasalarda 100 dolara düştü.<br>
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Dün 105 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı, saat 02.00 büyük bir düşüşle 100 dolara geriledi.<br>
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Fiyatlardaki düşüşte, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının etkili olduğu belirtiliyor.
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Öte yandan yarın Ukrayna ve Rusya heyetlerinin çevrim içi olarak yapacakları görüşmenin fiyatlardaki hareketlilikte etkili olduğu değerlendiriliyor.
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Petrol fiyatlarında, piyasa yatırımcılarının Rus petrol arzında kesinti yaşanacağına ilişkin endişelerinin hafiflemesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın üye ülkelerin acil durum rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sunmaya hazır olduklarına ilişkin haberler ile gün içinde geri çekilmeler görülmüştü.
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Geçen hafta zirveyi gören brent petrolde dev düşüş: Akaryakıt fiyatlarına yansıyacak mı?
Brent petrolde son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle benzin, motorin ve petrol fiyatlarında yaşanan dev artış geçen hafta yavaşlamıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'dan gaz ve petrol alımını yasaklamasının ardından birkaç gün evvel 134 dolar ile zirveyi gören brent petrol, bu gece 100 dolar seviyesine indi. Yaşanan gelişme sonrası vatandaşlar akaryakıt fiyatları düşer mi? İndirim akaryakıt fiyatlarına yansır mı? sorularını sormaya başladı. Peki 2022 petrol varil fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları neden artıyor? Akaryakıt tavan fiyat uygulaması nedir? İşte detaylar...
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