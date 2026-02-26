Londra’da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu

İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir Türk kuyumcusu, pala ve balyoz taşıyan 3 saldırganın hedefi oldu. Olay yerine motosikletle gelen kişiler, dükkana motorla daldıktan sonra dükkandaki vitrinleri balyoz darbeleriyle indirdi ve dakikalar içinde Londra’da eşine az rastlanan bir soygun gerçekleştirdi. Salı günü sabah 10.00 sıralarında Islington ilçesindeki Green Lanes Caddesi’nde yer alan

"Bilezzik"