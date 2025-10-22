Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Louvre Müzesi soygunun ardından yeniden ziyarete açıldı

Louvre Müzesi soygunun ardından yeniden ziyarete açıldı

11:0122/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Louvre Müzesi yeniden ziyarete açıldı
Louvre Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te soygunun yaşandığı dünyaca ünlü Louvre Müzesi kapılarını ziyaretçilere yeniden açtı.19 Ekim'de hırsızların 9 tarihi eseri çaldığı, bunlardan birinin daha sonra hasarlı şekilde bulunduğu soygundan 3 gün sonra Louvre Müzesi'ne ziyaretçi girişleri başladı.

Öte yandan Müze yönetimi soygunun hedefi olan Apollo Galerisi'nin bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacağını açıkladı.

Tarihi eserler çalınmıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı soygun gerçekleşmişti.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.




#Apollo Galerisi
#fransa
#Louvre Müzesi
#soygun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ PROMOSYONU YENİ RAKAM NETLEŞTİ: En yüksek promosyon ödemesi hangi bankada veriliyor?