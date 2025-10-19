Paris’teki ünlü Louvre Müzesi’nde soygun paniği: Müze ziyaretçilere kapatıldı

Dünyanın en ünlü sanat müzelerinden biri olan Fransa’daki Louvre’de hırsız paniği yaşandı. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris’te günde yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan ünlü Louvre Müzesi’nde soygun gerçekleştiğini bildirdi. Dati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir yaralanma bildirimi yok. Müze ekipleri ve polisle birlikte olay yerindeyim. Soruşturmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.





"Maskeli şahıslar 9 parça mücevher çaldı"

Fransız medyası, 3 maskeli şahsın, bu sabah müzenin açılış saatinden kısa bir süre sonra zorla içeri girdiğini ve 9 parça mücevheri kısa süre içinde çaldığını bildirdi. Haberde, şahısların bir motosikletle kaçtığı aktarıldı.

Leonardo da Vinci’nin ünlü Mona Lisa tablosu da dahil olmak üzere 35 binden fazla sanat eserine ev sahipliği Louvre Müzesi’nden yapılan açıklamada ise "müzenin olağanüstü nedenlerden dolayı bugün kapalı kalacağı" bildirildi.











