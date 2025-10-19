Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Paris’teki ünlü Louvre Müzesi’nde soygun paniği: Müze ziyaretçilere kapatıldı

Paris’teki ünlü Louvre Müzesi’nde soygun paniği: Müze ziyaretçilere kapatıldı

14:2719/10/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Paris’teki Louvre Müzesi’nde soygun paniği
Paris’teki Louvre Müzesi’nde soygun paniği

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris’te günde yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan ünlü Louvre Müzesi’nde soygun gerçekleştiğini bildirirken, müzenin bugün ziyaretçilere kapatıldığı duyuruldu. Soyguncular yedi dakika içinde Napolyon dönemine ve kraliyet ailesine ait değerli mücevherleri çalıp gözden kayboldu.

Dünyanın en ünlü sanat müzelerinden biri olan Fransa’daki Louvre’de hırsız paniği yaşandı. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris’te günde yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan ünlü Louvre Müzesi’nde soygun gerçekleştiğini bildirdi. Dati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir yaralanma bildirimi yok. Müze ekipleri ve polisle birlikte olay yerindeyim. Soruşturmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.


"Maskeli şahıslar 9 parça mücevher çaldı"

Fransız medyası, 3 maskeli şahsın, bu sabah müzenin açılış saatinden kısa bir süre sonra zorla içeri girdiğini ve 9 parça mücevheri kısa süre içinde çaldığını bildirdi. Haberde, şahısların bir motosikletle kaçtığı aktarıldı.

Leonardo da Vinci’nin ünlü Mona Lisa tablosu da dahil olmak üzere 35 binden fazla sanat eserine ev sahipliği Louvre Müzesi’nden yapılan açıklamada ise "müzenin olağanüstü nedenlerden dolayı bugün kapalı kalacağı" bildirildi.




#Fransa
#Louvre Müzesi
#Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Osmaniye deprem fay hattı haritası: Osmaniye'de deprem riski taşıyan ilçeler