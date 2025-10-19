Küresel Sumud Filosu Aktivistlerine Medya Baskısı: Mustafa Çakıcı Fransa’da Linç Kampanyasının Hedefinde Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla), İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılmasının ardından bu kez medya baskısıyla gündemde.

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktorlar, avukatlar, gazeteciler, sanatçılar, siyasetçiler ve aktivistlerden oluşan filonun bazı üyeleri, İsrail hapishanelerinden çıktıktan sonra küresel medyada hedef gösterilmeye başlandı.

















Bu kapsamda özellikle Fransız delegasyonunun sözcüsü Mustafa Çakıcı, Fransa’da yürütülen tartışmaların merkezinde yer aldı. Çakıcı hakkında, geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımlarına dayanarak “antisemitik” ve “LGBT karşıtı” olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

Fransız medyası, özellikle Le Parisien gazetesi ve sol parti La France Insoumise (LFI) çevrelerine yakın yayın organları, Çakıcı’yı hedef alan haber ve yorumlar yayımladı. Bu durum, aktivist çevrelerde “linç kampanyası” olarak nitelendiriliyor.

Mustafa Çakıcı, Fransız basınına yaptığı açıklamalarda söz konusu iddiaları reddetmedi ancak paylaşımlarının “kendi kişisel görüşlerini yansıttığını” ifade etti. Çakıcı, yaşanan son gelişmeler ve medyadaki tepkilerle ilgili değerlendirmelerini Yeni Şafak YouTube kanalında yaptığı röportajda anlattı.

Küresel Sumud Filosu, Gazze’deki insani krize dikkat çekmek amacıyla 2025 yazında yola çıkmıştı. Farklı ülkelerden 44 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği bu girişim, İsrail donanmasının müdahalesiyle uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.







