Lübnan ordusuna 'İşgalciyi vurun' emri

Baskında bir Lübnanlıyı öldüren işgal güçleri, daha sonra beldeden çekildi. İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin çekilmesinin ardından Lübnan ordusuna bağlı zırhlı araçlar Belida beldesine konuşlandı. Olayın ardından ordu yetkilileriyle toplantılar düzenleyen Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise ordu güçlerine, “İsrail kuvvetlerinin bundan sonra Lübnan topraklarına yönelik yapacakları herhangi bir ihlale cevap verme” talimatını verdiğini ilan etti. Avn, konuya dair yaptığı açıklamada, Belida’da yaşananların İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesi kontrol eden Ateşkesi Gözlemleme Komitesi’nin toplantı yaptığı güne denk geldiğine dikkat çekerek, İsrail’in provokatif eylemlerde bulunduğunun altını çizdi. Avn, “Komite yalnızca gözlem yapmakla yetinmeyerek, İsrail’in Lübnan devletinin egemenliğine yönelik ihlallerini de durdurma görevini üstlenmeli” ifadelerini kullandı.