Dünya Lübnan Türkiyeden üçüncü insani yardım gemisini karşılamaya hazır
ORTADOĞU

Lübnan Türkiye'den üçüncü insani yardım gemisini karşılamaya hazır

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, Türkiye'den Lübnan'a gönderilen üçüncü insani yardım gemisini karşılamak için geldiği Beyrut'ta Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi ile görüştü.

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Haber Merkezi AA
Lübnan Türkiyeden üçüncü insani yardım gemisini karşılamaya hazır
Arşiv.

Sezer, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve beraberindeki AFAD heyetiyle Lübnan'daki temasları kapsamında ilk olarak İçişleri Bakanlığına geldi.

Mevlevi ve Sezer, burada basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Sezer, Mevlevi'ye bir plaket takdim etti.

Lübnanlı Bakan ile görüşmesinden sonra AA muhabirine konuşan AFAD Başkanı Sezer, "Lübnan'da özellikle liman patlamasından sonra yaşanan ekonomik kriz nedeniyle birçok insan zor durumda kaldı. Lübnan, insani yardıma muhtaç durumda. Biz de AFAD kanalıyla bugüne kadar üç gemi yardımı yaptık. Bunlardan bir tanesini sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla yaptık. Diğer ikisini de AFAD yönlendirmesiyle gerçekleştirdik. Bugün 3'üncü gemimiz geliyor." ifadelerini kullandı.

İnsani yardım gemisi resmi törenle karşılanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını Lübnanlılara iletmek üzere ülkeye geldiklerini belirten Sezer, "Hem gemiyi karşılayacağız hem de oradaki yardımların yerine ulaşması noktasında organizasyonu gözlemleyeceğiz." dedi.

AFAD ve Türkiye’deki ilgili sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile Lübnan'a gelen üçüncü insani yardım gemisi, Trablusşam Limanı'nda resmi törenle karşılanacak.

Türkiye'den Lübnan'a insani yardım malzemesi götürecek 23 tırı taşıyan gemi, dün Mersin'den törenle uğurlanmıştı.

Dünyanın yakından takip ettiği tahıl gemisi Lübnan'a doğru yola çıktı
FOTOĞRAF 15
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Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan \"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi\" belgesi kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine gece saatlerinde ulaşarak demirledi.
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Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından Razoni'de denetim icra edilecek.
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Denetleme neticesine göre geminin yoluna devam etmesi bekleniyor.
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\"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi\" kapsamında Ukrayna'dan yola çıkan ilk gemi olan Razoni'den sonra diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanıyor.
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Milli Savunma Bakanlığı, Razoni gemisinde denetimin saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.<br><br>Açıklamada, \"Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00’dan itibaren gerçekleştirilecek\" denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından beklenen denetim heyeti gemiye vardı.
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Razoni isimli gemide bu sabah yapılması beklenen denetim tamamlandı.
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Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
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Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
Title
Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
Title
Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
Title
Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
Title
Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
Title
Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
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Dünyanın yakından takip ettiği tahıl gemisi Lübnan'a doğru yola çıktı
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemide bu sabah yapılması beklenen denetim tamamlandı. Gemi incelemelerin ardından Lübnan'a doğru hareket etti.

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