Dünya Lübnandaki liman patlamasının sembolü silonun bir bölümü yıkıldı
AVRUPA

Lübnan'daki liman patlamasının sembolü silonun bir bölümü yıkıldı

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda 2 yıl önce meydana gelen büyük patlamanın sembolü olan buğday silosu, yaklaşık bir aydır devam eden yangın nedeniyle kısmen yıkıldı.

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Haber Merkezi AA
Lübnandaki liman patlamasının sembolü silonun bir bölümü yıkıldı
Lübnan'daki liman patlamasının sembolü silonun bir bölümü yıkıldı

Yangın nedeniyle silonun kuzey bölgesinde yıkım meydana geldi.

Yaşanan yıkım nedeniyle limanda büyük toz dumanları yükseldi ve güvenlik amacıyla limanın yakınından geçen yol trafiğe kapatıldı.

Yıkımdan dolayı kimsenin zarar görüp görmediğine dair henüz Lübnanlı yetkililerden açıklama yapılmadı.

Günlerdir siloda yıkımın meydana geleceği ihtimalleri nedeniyle bölgede sivil savunma ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyordu.

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, 29 Temmuz'da, Beyrut Limanı'nda bulunan tahıl silosunun her an yıkılabileceğini ve oluşacak hava kirliliğine karşı çevrede yaşayanlara 200 bin adet maske dağıtıldığını belirtmişti.

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Beyrut Limanı patlaması

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmıştı.

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrasında Beyrut Valisi Mervan Abbud, açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, korkunç patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlamada çok sayıda ölü ve yaraların olduğu bildirildi.


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