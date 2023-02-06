Lübnan Türkiye'ye 72 kişilik arama kurtarma ekibi gönderiyor

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Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kısa bir basın açıklaması yaptı.
Bakanlar Kurulunda Türkiye'de toplamda 10 ili etkileyen depremlerin de gündeme geldiğini belirten Yasin, arama ve kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 72 kişilik bir ekip göndereceklerini söyledi.
Bakan Yasin, ekibin bugün yerel saatle 17.30'da uçakla yola çıkacağını aktardı.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, gün içinde yaptığı açıklamada, depremde enkaz altındakilerin kurtarılmasına yardım için Türkiye'ye ekip gönderebileceklerini belirtmişti.