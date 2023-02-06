Lübnan Türkiye'ye 72 kişilik arama kurtarma ekibi gönderiyor

Saat 13,25 itibari ile deprem bölgesinde çok şiddetli bir sarsıntı daha meydana geldi. Deprem Türkiye'deki birçok ilden hissedildi. Depremin şiddeti bir kez daha 7'den büyük olarak ölçüldü. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Tatar, ''En az bir yıl daha devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlardan hasarlı binalara girmemesini istiyoruz'' açıklamasında bulundu.