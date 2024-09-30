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Lübnan'da büyük travma: Tahran'dan umutlarını kestiler

Lübnan'da büyük travma: Tahran'dan umutlarını kestiler

Neslihan Önder
04:0030/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İsrail'in cuma günü Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından örgütün sivil tabanında travma yaşanıyor. Hizbullah yanlıları, sosyal medyada İran'ın örgüte ihanet etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor, Nasrallah'ın ölümünü kabullenmek istemiyor. Beyrut'da, göçler ve siyasi kaos sebebiyle, yerel hizmet tamamen çökmüş durumda. Hedefteki Dahiye'den kaçış devam ediyor.

Lübnan’da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın işgalci güç İsrail tarafından öldürülmesinin ardından tansiyon düşmüyor. İsrail son olarak Hizbullah’ın Merkez Konsey Üyesi Nebil Kavuk’u öldürdü.
Saldırılar nedeniyle kitlesel göç Beyrut ve Lübnan’ın kuzeyine akın ediyor. İsrail ise başta Dahiye olmak üzere Lübnan’ın kuzey ve güney bölgelerini bombalıyor. Dün kuzeydeki Bekaa Baalbek bölgesine gerçekleştirilen saldırıda bir annenin enkaz altında doğum yaptığı ancak bebek ve annenin hayatını kaybettiği öğrenildi. Özellikle Beyrut’un Dahiye bölgesinde gün içerisinde sıklıkla dumanlar görülüyor.
Yeni Şafak olarak Dahiye’de vurulan noktalar gittik. Bölgedeki yoğun patlamalar nedeniyle çıkan dumanlar genizleri yakıyor. Dahiye ve Beyrut üzerinde ise hem gündüz hem de gece saatlerinde İsrail’e ait insansız hava araçlarının (İHA) sesi duyuluyor. Bu İHA’ların bölgede istihbari bilgi topladığı belirtiliyor.

HİZBULLAH ÜYELERİNİN HEDEFİ TAHRAN

Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından Hizbullah içinde İran’a yönelik büyük bir öfke hakim. Hizbullah üyeleri, İran’ın kendilerini arkadan vurarak ihanet ettiğine inanıyor. Öyle ki sosyal medya hesaplarında İran ve İsrail bayraklarının önünde her iki ülkenin bir masa etrafında toplandığı yapay zeka görsellerini paylaşıp, “
Kardeşler dizisinden
” ifadelerini kullanıyor. İran’ın ABD ve İsrail ile iş birliği içerisinde olduğunu düşünen kimi Hizbullah üyeleri tepkilerini de bu şekilde dile getiriyor.

PSİKOLOJİK ÇÖKÜŞ YAŞANIYOR

Dahiye merkezde ise adeta bir hüzün bulutu var. Hizbullah üyeleri liderlerinin ölümüyle birlikte büyük bir çöküş yaşıyor. Sokaklarda ağlayanlar sıklıkla görülüyor. Bir yandan Nasrallah’ın cenaze töreninin ne zaman yapılacağı belirsizliğini korurken diğer taraftan ise yeni liderin kim olabileceği tartışılıyor. Hasan Nasrallah’ın kuzeni ve İran Devrim Muhafızları eski komutanı Kasım Süleymani’nin dünürü Seyid Haşim Safiyeddin’in Hizbullah yeni lideri olacağı, en çok dillendirilen iddialar arasında.
Seyid Haşim, Hizbullah içerisinde Nasrallah’ın gölgesi olarak nitelendiriliyordu. Halihazırda büyük bir çözülme ve keder içerisinde olan Hizbullah’ın yeni lideri ne zaman açıklayacağı merakla bekleniyor.

NASRALLAH’IN ÖLDÜĞÜNE İNANMIYORLAR

Bölgedeki Hizbullah destekçilerinin neredeyse tamamı, kesin bir şekilde doğrulanmasına rağmen Hasan Nasrallah’ın hayatını kaybetmediğine inanıyor. Bölgede ara ara Nasrallah’ın yaşadığına dair sosyal medya paylaşımlarını görenler kutlama yaparak, sevinç naraları atıyor. Dahiye’deki Burj El Barajneh bölgesinden Beyrut’a göç eden Tanya Araki isimli bir genç, Nasrallah’ın zeki bir adam olduğuna ve saldırıdan hemen önce bölgeden ayrıldığına inandığını söyleyerek, “
Onun gibi dahi bir adamın o bölgenin vurulacağını bilerek harekete geçtiğini düşünüyorum. Biz kalbimizde bunu hissediyoruz, o hala yaşıyor ve aramızda”
dedi.

DAHİYE'Yİ GAZZE'YE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR

İsrail’in Dahiye’yi Gazze’ye dönüştüremeyeceğini belirten
Araki
,
“İsrail korkak bir ülke, böyle bir şey yapamaz. Lübnan’a giremez, Dahiye’ye ulaşamaz. İsrail duracak ve her şey daha öncekinden daha iyi ve güçlü olacak. İsrail’in tanklarının güneye gireceği söyleniyor ancak Hizbullah onlara izin vermeyecek. Hizbullah onları parçalayacak. İsrail çok korkak. Biz Hizbullah’a güveniyoruz, direneceğine inanıyoruz”
şeklinde konuştu. İç savaş çıkma ihtimalinin olabileceğini söyleyen
Araki
Ama biz herkese gösterdik ki biz biriz, beraberiz. Bunu dünya da gördü. Lübnanlılar iç karışıklık olmaması için buna dikkat edecek. İnşallah gün gelir Lübnan ordusu ve Hizbullah el ele yürür”
ifadelerini kullandı. Hasan Nasrallah’ın hedef alındığı Cuma akşamı nikahı olacağını ancak bombardıman nedeniyle kaçtıklarını anlatan
Tanya Araki,
Dini nikamızı kıyacak olan imam Dahiye’deki saldırıda öldü. Biz de hemen Beyrut’a kaçtık. Nişanlımla ben bir şekilde evleniriz ancak önemli olan ülkemizin İsrail belasından kurtulmasıdır”
şeklinde konuştu.

Altyapı tahrip oldu

Sahip olduğu mezhepsel farklılığa dayalı sistem nedeniyle siyasi bir istikrarsızlık içerisinde olan ve farklı grupların uzlaşamaması nedeniyle seçilmiş bir hükümetin 3 yıldır kurulamadığı Lübnan’da altyapı da çökmek üzere. Beyrut belediyeleri yoğun göç nedeniyle temizlik çalışmalarına yetişemiyor. Beyrut’un sokakları adeta bir çöp yığınına dönüşmüş durumda. Bölgede yoğun bir şekilde kötü kokular geliyor.

Nasrallah'ın cesedine ulaşıldı.

Nasrallah'ın cesedine ulaşıldı

  • Reuters'e konuşan yerel kaynaklar, İsrail'in cuma akşamı düzenlediği bombardımanın ardından enkaz altında kalan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın cesedine dün sabah itibariyle ulaşıldığını bildirdi. Söz konusu kaynaklar, Nasrallah'ın cesedinin sağlam olduğunu ancak darbeye bağlı vücut travmaları nedeniyle öldüğünü aktardı. Bölgeden paylaşılan videolarda ise bombardımana hedef olan yerde en az 30 metrelik bir çukur oluştuğu görüldü.
Ali Karaki.

Komuta kademesi felç

İsrail'in Nasrallah'ı hedef aldığı binada Hizbullah'a bağlı üst düzey komutanların da öldüğü ilan edilmiş ancak resmi bir açıklama gelmemişti. İsrail Ordu Sözcüsü Afihay Adrai, dün yayınladığı açıklamada, vurulan binalarda Nasrallah ile birlikte 20 komutanın daha öldüğünü öne sürdü. Adrai, sosyal medyada yayınladığı açıklamada, komutanların isimlerine de yer verdi.
Hizbullah ise İsrail'in daha önce öldürdüğünü ilan ettiği Güney Cephe Komutanı Ali Karaki'nin yanı sıra Nebil Kavuk'un ölümünü doğruladı.Hizbullah liderlerine yönelik saldırılar dün de devam etti. İsrail'in Dahiye'de düzenlediği nokta saldırıda örgütün ana kadamesinde kalan son üst düzey lider Bedr Birliği Komutanı Ebu Ali Rıza'nın da öldüğü bildirildi. Ancak örgüt, bu haberleri yalanladı.

Lübnan, Suriye ve İran'da yas

  • Nasrallah'ın öldürülmesi Lübnan'ın yanı sıra Hizbullah'ın öne çıkan iki müttefiki İran ve Suriye'de de öfkeyle karşılandı. Lübnan Geçici Hükümeti, Nasrallah'ın ölümünün ardından dünden itibaren başlayacak 5 günlük yas ilan etti. İran'ın şiilerce kutsal sayılan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'ne yası simgeleyen siyah sancak asıldı. Suriye'de de uzun zamandır sessizliğini koruyan Esed rejiminin başı Beşşar Esed, taziye yayınlayarak 3 günlük yas ilan etti.




#lübnan
#israil
#beyrut
#saldırı

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