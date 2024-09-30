Lübnan'da büyük travma: Tahran'dan umutlarını kestiler

İsrail'in cuma günü Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından örgütün sivil tabanında travma yaşanıyor. Hizbullah yanlıları, sosyal medyada İran'ın örgüte ihanet etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor, Nasrallah'ın ölümünü kabullenmek istemiyor. Beyrut'da, göçler ve siyasi kaos sebebiyle, yerel hizmet tamamen çökmüş durumda. Hedefteki Dahiye'den kaçış devam ediyor.
HİZBULLAH ÜYELERİNİN HEDEFİ TAHRAN
PSİKOLOJİK ÇÖKÜŞ YAŞANIYOR
NASRALLAH’IN ÖLDÜĞÜNE İNANMIYORLAR
DAHİYE'Yİ GAZZE'YE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR
Altyapı tahrip oldu
Sahip olduğu mezhepsel farklılığa dayalı sistem nedeniyle siyasi bir istikrarsızlık içerisinde olan ve farklı grupların uzlaşamaması nedeniyle seçilmiş bir hükümetin 3 yıldır kurulamadığı Lübnan’da altyapı da çökmek üzere. Beyrut belediyeleri yoğun göç nedeniyle temizlik çalışmalarına yetişemiyor. Beyrut’un sokakları adeta bir çöp yığınına dönüşmüş durumda. Bölgede yoğun bir şekilde kötü kokular geliyor.
Nasrallah'ın cesedine ulaşıldı
- Reuters'e konuşan yerel kaynaklar, İsrail'in cuma akşamı düzenlediği bombardımanın ardından enkaz altında kalan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın cesedine dün sabah itibariyle ulaşıldığını bildirdi. Söz konusu kaynaklar, Nasrallah'ın cesedinin sağlam olduğunu ancak darbeye bağlı vücut travmaları nedeniyle öldüğünü aktardı. Bölgeden paylaşılan videolarda ise bombardımana hedef olan yerde en az 30 metrelik bir çukur oluştuğu görüldü.
Komuta kademesi felç
Lübnan, Suriye ve İran'da yas
- Nasrallah'ın öldürülmesi Lübnan'ın yanı sıra Hizbullah'ın öne çıkan iki müttefiki İran ve Suriye'de de öfkeyle karşılandı. Lübnan Geçici Hükümeti, Nasrallah'ın ölümünün ardından dünden itibaren başlayacak 5 günlük yas ilan etti. İran'ın şiilerce kutsal sayılan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'ne yası simgeleyen siyah sancak asıldı. Suriye'de de uzun zamandır sessizliğini koruyan Esed rejiminin başı Beşşar Esed, taziye yayınlayarak 3 günlük yas ilan etti.