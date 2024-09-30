Lübnan'da büyük travma: Tahran'dan umutlarını kestiler

Lübnan’da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın işgalci güç İsrail tarafından öldürülmesinin ardından tansiyon düşmüyor. İsrail son olarak Hizbullah’ın Merkez Konsey Üyesi Nebil Kavuk’u öldürdü.

Saldırılar nedeniyle kitlesel göç Beyrut ve Lübnan’ın kuzeyine akın ediyor. İsrail ise başta Dahiye olmak üzere Lübnan’ın kuzey ve güney bölgelerini bombalıyor. Dün kuzeydeki Bekaa Baalbek bölgesine gerçekleştirilen saldırıda bir annenin enkaz altında doğum yaptığı ancak bebek ve annenin hayatını kaybettiği öğrenildi. Özellikle Beyrut’un Dahiye bölgesinde gün içerisinde sıklıkla dumanlar görülüyor.