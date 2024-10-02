Lübnan'ın etnik ve dini yapısı: Orta Doğu'nun en karışık ülkesinde kaç din ve mezhep yer alıyor?

Orta Doğu'nun demografik yapı bakımında en karmaşık ülkesi olan Lübnan, çok sayıda farklı etnik ve dini grup yaşıyor. Çoğu aslen Arap olmakla birlikte Lübnan'da Rumlar, Ermeniler ve diğer etnik kökenlerden gruplar da bulunuyor. Terör örgütü İsrail'in Gazze'den sonra saldırı başlattığı Lübnan, kaç din ve mezhebi içinde barındırıyor? yenisafak.com bu karmaşık sorunun ardına düştü..
Yaklaşık 6 milyonluk Lübnan'ın nüfusu temel olarak Sünni Araplar, Şii Araplar ve Maruni Katolikler arasında bölünmüş durumda. Ülkenin yaklaşık üçte biri Sünnilerden, üçte biri Şiilerden ve üçte biri Hristiyanlardan oluşuyor.
- Sünni Araplar
- Şii Araplar
- Şii İsmaili Araplar
- Nusayriler
- Dürziler
- Maruni Katolikler
- Rum Ortodokslar
- Rum Katolikler
- Ermeniler (Apostolik, Katolik ve diğer Hristiyan mezheplerinden)
- Diğer Hristiyanlar
Bugün, Şii Müslümanlar Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 27'sini oluşturmaktadır. Lübnan'ın çeşitli siyasi ve dini liderleri arasında Ulusal Pakt olarak bilinen yazılı olmayan bir anlaşmanın şartlarına göre, Şiiler Parlamento Sözcüsü görevi için uygun olan tek mezheptir.
Kendilerini Müslüman olarak nitelendiren Dürziler, Dürziliği 11’inci yüzyılda Kahire’deki Fatımi imamların oluşturduğu felsefe ve tasavvuftan etkilenen mezhep olarak tarif ediyorlar.