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Lübnan'ın etnik ve dini yapısı: Orta Doğu'nun en karışık ülkesinde kaç din ve mezhep yer alıyor?

Lübnan'ın etnik ve dini yapısı: Orta Doğu'nun en karışık ülkesinde kaç din ve mezhep yer alıyor?

Zeynep Karçığa
16:542/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Lübnan halkı kimlerden oluşuyor?
Lübnan halkı kimlerden oluşuyor?

Orta Doğu'nun demografik yapı bakımında en karmaşık ülkesi olan Lübnan, çok sayıda farklı etnik ve dini grup yaşıyor. Çoğu aslen Arap olmakla birlikte Lübnan'da Rumlar, Ermeniler ve diğer etnik kökenlerden gruplar da bulunuyor. Terör örgütü İsrail'in Gazze'den sonra saldırı başlattığı Lübnan, kaç din ve mezhebi içinde barındırıyor? yenisafak.com bu karmaşık sorunun ardına düştü..

Yaklaşık 6 milyonluk Lübnan'ın nüfusu temel olarak Sünni Araplar, Şii Araplar ve Maruni Katolikler arasında bölünmüş durumda. Ülkenin yaklaşık üçte biri Sünnilerden, üçte biri Şiilerden ve üçte biri Hristiyanlardan oluşuyor.


Ülkedeki temel etnik ve dini grupları şu şekilde sıralamak mümkün:

- Sünni Araplar

- Şii Araplar

- Şii İsmaili Araplar

- Nusayriler

- Dürziler

- Maruni Katolikler

- Rum Ortodokslar

- Rum Katolikler

- Ermeniler (Apostolik, Katolik ve diğer Hristiyan mezheplerinden)

- Diğer Hristiyanlar


Lübnan'da resmi olarak
18 dini inanç ve mezhep
tanınıyor.
Bunlar şu şekilde:
- Sünni
İslâm dininin Dünya üzerindeki iki büyük kolundan biri (diğeri
Şîa
) ve yüzde 77-80'lik bir oran ile en büyük mensubunun bulunduğu mezhepler grubudur.

Zaman zaman Sünnî İslam veya Sünnî mezhebi ifadesi de kullanılır. Günümüzde Sünnîlik, kendi içerisinde günümüzde yaşayan iki akaid mezhebi (
Mâtürîdiyye - Eş'ariyye
), dört fıkıh mezhebini (
Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî
) içermektedir.

Şiiler
- Şii
Lübnan'daki Şii İslam'ın taraftarları olan Lübnanlılar'dır ve Lübnan'ın başlıca
Sünni
,
Maruni
ve
Dürzi
mezheplerinin yanında önemli bir rol oynar. Lübnan'daki Şii Müslümanların büyük çoğunluğu On İki İmamcı Şiiliği'ne bağlıdır ve bu onları Levant'ta var olan tek büyük
On İki İmamcı Şii
topluluğu yapar.

Bugün, Şii Müslümanlar Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 27'sini oluşturmaktadır. Lübnan'ın çeşitli siyasi ve dini liderleri arasında Ulusal Pakt olarak bilinen yazılı olmayan bir anlaşmanın şartlarına göre, Şiiler Parlamento Sözcüsü görevi için uygun olan tek mezheptir.


Nusayriler
- Nusayri
Aleviler,
Arap Alevileri
veya
Nusayriler
, çoğunlukla
Levant bölgesi
nde yaşayan, dini ve etnik bir topluluktur. Şiiliğin erken dönemlerinde ortaya çıkan bir Galiyye kolu olduğu düşünülmektedir.

İsmailiyye'ye bağlı cemaat
- İsmaili
Şiîliğin
meşhur fırkalarından birisi,
İsmailiyye
fırkasıdır. Bu fırkanın maceralarla dolu bir tarihi vardır ve bu fırkadan birçok yeni fırka ortaya çıkmıştır.

Dürzi Araplar, İsrail’in 1967’de işgal ve 1981’de ilhak ettiği Golan Tepeleri'nin eteklerindeki köylerde yaşıyor.
- Dürzi

Kendilerini Müslüman olarak nitelendiren Dürziler, Dürziliği 11’inci yüzyılda Kahire’deki Fatımi imamların oluşturduğu felsefe ve tasavvuftan etkilenen mezhep olarak tarif ediyorlar.


Tasavvufi öğretiler üzerinde bina edildiği dile getirilen Dürzilikte ibadetler, tahsis edilen özel mekanlardaki meclislerde ifa ediliyor. İbadetlerini son derece gizlilik içerisinde yerine getiren Dürzilerin, içeriğini açıklamayı reddettikleri "hikmet" dolu bir kitaba sahip olduğu söyleniyor. Dürziler, Golan'ın yanısıra
İsrail, Lübnan, Ürdün ve Suriye
'de de yaşıyor.

Lübnan Katolik Doğu Kilisesi Maruni Patriği Beşara Butros er-Rai Pazar vaazında.
- Maruni Katolik
Maruniler, Maruni Kilisesi'ne bağlı olan ve günümüzde Orta Doğu'da başta anayasal olarak cumhurbaşkanının Maruni olmasının zorunlu olduğu Lübnan olmak üzere
Suriye, Kıbrıs ve Filistin-İsrail
topraklarında yaşayan dinî topluluktur. Ayrıca Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika ülkelerinde de göçmen kökenli önemli bir Maruni nüfus yaşamaktadır. Türkiye'de ise varlıkları bilinmekte ama kesin bir sayı tahmini yoktur.

Lübnan'ın güneyindeki İbl el-Saki Ortodoks Kilisesi'nin rahibi Rahip Gregorius Saloum, İsrail'in bölgeye düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.
- Rum Ortodoks
Lübnanlı Rum Ortodoks Hıristiyanların Lübnan'ın toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 8'ini oluşturduğuna inanılıyor. Rum Ortodoks Hıristiyanların çoğu başkent
Beyrut
'ta,
Metn hinterlandında
, güneydoğudaki
Hasbayya
ve
Rashayya
ilçelerinde ve Kuzey Valiliği'nde,
Koura
bölgesinde (Trablus'un güneyinde) ve Akkar'da yaşıyor.

Rum Katolik Kilisesi’nde “Kutsal Perşembe” Ayini.
- Rum Katolik (Melkani)
Melkani Rum Katolik Kilisesi, 1724 yılında Cyril 6. Tanas tarafından Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesinden ayrılarak kurulan kilisedir. 1744 yılında resmen tanınarak Roma Katolik Kilisesinin altına girmiş ve ona bağlı Doğu Katolik Kiliselerinden bir tanesi olmuştur.
Merkezi, Suriye'nin başkenti Şam
'dır.

Beyaz Evanjelikler, Donald Trump’ın en istikrarlı destekçileri arasındadır.
- Evanjelik Protestan
Evanjelist sözcüğü en basit anlamıyla "Hristiyanlık bildirisini vaaz eden, yayan kişi" anlamına gelir.
Evanjelik
sözcüğü ise daha çok Protestan Kilisesi'nin muhafazakâr kesimini nitelemek için kullanılır. Evanjelikler, ABD'yi kuran ve tutuculuğuyla bilinen
Protestan mezhebi Puritenler
'in devamıdır.

Ermeni Apostolik Kiliselerinde, “Halka Açık” Kutsal Sunu Ayini.
- Ermeni Apostolik
Ermeni Apostolik Kilisesi ya da
Ermeni Ortodoks Kilisesi
, dünya Ermenilerinin büyük çoğunluğunun üye olduğu, dünyanın eski millî
Hristiyan
kiliselerinden biri olan mezhep.

Lübnan Cumhurbaşkanı, Ermeni Apostolik Kilisesi Merkezi Eçmiadzin.
- Ermeni Katolik
Lübnan'daki Ermenilerin nüfus varlığı yüzyıllardır bilinmektedir. Uzun zamandır
etnisiteye
dayalı bir sayım yapılmamış olmasına rağmen, Lübnan'da 177 bin Ermeni'nin yaşadığı tahmin edilmektedir ve bu rakam Lübnan nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 4'üne tekabül eder. Ayrıca Lübnan'daki iç savaş öncesinde bu rakamın daha yüksek olduğu ancak savaşın ülkedeki
Ermeni
nüfusunun düşmesine sebep olduğu da bilinen bir gerçektir.

Latin İtalyan Katolik Kilisesi
- Latin
Lübnan'da 2020 yılında yaklaşık 1,34 milyon Katolik vardı, bunların çoğunluğu Latin Katolik değil, Katolik Kilisesi'nin bir parçası olarak
Doğu Katolik
ayinlerini takip ediyordu - çoğunlukla Maruni, ancak
Melkit
ve
Ermeni
,
Keldani
ve
Süryani
gibi Lübnan'a özgü olmayan Katolik ayinleri de vardı.

Süryani Katolik Kilisesi
- Süryani Katolik
Süryani Kadim Kilisesi ya da
Süryani Ortodoks Kilisesi
Doğu Hristiyan
mezhebidir ve Orta Doğu'da yaşayan
Hristiyan Semitik
bir halk olan Süryaniler’in çoğu bu mezhebe üyedir.

Aslında Süryani Kadim Kilisesi adı bu Hristiyan mezhebe ve ona bağlı olanlara verilen gayr-i resmî tanımlamadır. Süryani Ortodoks Kilisesi olarak da bilinir. Kilisenin ve bazı mensuplarının kullandığı dil İsa’nın da konuştuğu
Süryanice (Aramice)
’dir.

Lübnan'da Süryani Ortodoks Patriği Saliba.
- Süryani Ortodoks
Süryani Kadim Kilisesi ya da Süryani Ortodoks Kilisesi Doğu Hristiyan mezhebidir ve Orta Doğu'da yaşayan
Hristiyan Semitik
bir halk olan Süryaniler’in çoğu bu mezhebe üyedir. Aslında Süryani Kadim Kilisesi adı bu Hristiyan mezhebe ve ona bağlı olanlara verilen gayr-i resmî tanımlamadır.

Doğu Süryani Kilisesi
- Doğu Süryani
Doğu Asur Kilisesi, resmi olarak Kutsal Havarisel Katolik Doğu Asur Kilisesi, tarihsel olarak
Asur
,
Beyt Nahrin
merkezlidir. Doğu Kilisesi - tarihi
Seleukia-Tizpon Patrikliği
kiliselerinden bir tanesidir.

Keldani Kilisesi
- Keldani Katolik
Maruni Kilisesi, hem Lübnan'da hem de Orta Doğu'da temsil edilen en büyük Doğu Katolik kilisesini oluşturur . Lübnan'ın bilindiği gibi "Sedirler Ülkesi", Katoliklerin ulusal politikada aktif rol oynadığı bölgedeki tek kilisedir.
Lübnan Anayasası
'na göre
Maruni Katolik
olması gereken Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra, Lübnan Parlamentosu'nda toplam 128 sandalyeden 43'ü Katoliklere ayrılmıştır. Katolikler ayrıca hükümette ve kamusal yaşamda iyi temsil edilmektedir.

1960'lara kadar Katolikler de nüfusun büyük bir kısmını oluşturuyordu ve tüm Lübnanlıların yüzde 43'ünü temsil ediyorlardı. 2010'a gelindiğinde, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 36'sı olarak kabul ediliyorlardı;
Maruniler
yüzde 30,
Melkitler
yüzde 5 ve
Ermeni Katolikler
gibi
Lübnan
'a özgü olmayan
Katolik
ayinleri yüzde 1'di.

Kıptiler
- Kıpti
Kıptîler veya Koptlar,
Mısır
'ın eski halkıdır. İskender'in Mısır'ı alması ve İskenderiye şehrini kurması ile beraber Helenistik bir kültür ile etkileşime geçmişlerdir. Kıptîcenin yazımında içerisinde büyük çoğunlukla Yunan harfleri barındıran
Kıptî alfabesi
kullanılmaktadır.

Lübnan'daki Yahudilerin İsrail ile derin bağlara sahip.
- Yahudi
Lübnan Yahudileri geleneksel olarak bir
Mizrahi
cemaati olup genelde Lübnan'ın Beyrut şehrinde veya çevresinde yaşayan veya yaşamış olan Yahudilerdir. Cemaatin hemen hemen hepsi
İsrail, Fransa ve Kuzey Amerika
'ya göç etmiştir. Ülkede bugün 20 ila 40 arası Yahudi kalmıştır. Lübnan Yahudileri toplumla sıkıca entegre oldukları ve vatanlarını terk etme hissi duymadıkları için Lübnan'ın 1958'de yaşadığı iç savaşta dahi büyük oranda dış göç olmamıştır. Fakat, 1975'teki Lübnan İç Savaşı ve 1982'deki İsrail'in Lübnan'a girme harekâtıyla dış göçler hızlanmıştır.

#Lübnan
#Orta Doğu
#İsrail

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