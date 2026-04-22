Macaristan ve Slovakya’ya Rusya’dan petrol akışı yeniden başladı

Ukrayna ile Macaristan ve Slovakya arasında giderek artan siyasi ve ekonomik gerilimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan Druzhba boru hattı üzerindeki anlaşmazlık kısmen aşıldı. Ukrayna ve Macaristan’daki enerji şirketleri, Rusya’dan Ukrayna ve Orta Avrupa’ya petrol taşıyan Druzhba boru hattındaki akışın yeniden başladığını bildirdi.

Ukrayna, savaş şartlarının neden olduğu siyasi ve ekonomik baskılar nedeniyle Druzhba boru hattından petrol akışını durdurma kararı almıştı. Kiev yönetimi, Rusya’dan gelen enerji akışını sınırlandırarak, hem Moskova’ya karşı baskı kurmayı hem de transit ve enerji politikaları üzerindeki kontrolünü güçlendirmeyi hedeflemişti. Petrol akışının durdurulması, Rus petrolüne bağımlı olan Macaristan ve Slovakya’yı doğrudan etkilemiş ve enerji arzı konusunda krize neden olmuştu. Taraflar, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya sağlayacağı finansman ve Rusya ile ilişkiler konusunda farklı tutumlar sergileyince siyasi gerilim de tırmanmıştı.