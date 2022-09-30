Macaristan’a ‘FETÖ’ serzenişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Görüşmede, FETÖ'nün halen Macaristan’da varlığını sürdürüyor olmasının üzüntü verici olduğunu vurgulayan Şentop, "Geçtiğimiz kasım ayında düzenlenen 5'inci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’nda FETÖ iltisaklı okulların faaliyetlerinin sonlandırılması yönündeki taahhüdünüzü memnuniyetle karşıladık" diye konuştu. Şentop, okulların Türkiye Maarif Vakfı’na devredilmesinin, bu okullarda öğrenim gören öğrenci ve velilerin olası mağduriyetlerinin de önüne geçilmesini sağlayabileceğini kaydetti.

KATKI SAĞLAMAYA HAZIRIZ

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın enerji piyasalarında yol açtığı çalkantının devam ettiğini dile getiren Şentop, şunları söyledi: "Biz, kendi enerji güvenliğimizi gözeterek Avrupa doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlamaya hazırız. Türkiye zaten Avrupa’nın enerji güvenliğine net katkı sağlamaktadır. Güney Gaz Koridoru bunun en somut örneğidir. Bu koridorun ilave gaz tedariki durumunda kapasitesi genişletilebilir." Şentop temasları kapsamında son olarak Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile de bir araya geldi.

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