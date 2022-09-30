Dünya Macaristana FETÖ serzenişi
AVRUPA

Macaristan’a ‘FETÖ’ serzenişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. FETÖ'nün halen bu ülkede varlığını sürdürmesinin üzüntü verici olduğunu vurgulayan Şentop, 2021 Kasım’ındaki toplantıda FETÖ okullarıyla ilgili Macaristan’ın taahhüdünü hatırlattı. Şentop, okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesiyle çeşitli mağduriyetlerin önüne geçileceğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Macaristan’a ‘FETÖ’ serzenişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Görüşmede, FETÖ'nün halen Macaristan’da varlığını sürdürüyor olmasının üzüntü verici olduğunu vurgulayan Şentop, "Geçtiğimiz kasım ayında düzenlenen 5'inci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’nda FETÖ iltisaklı okulların faaliyetlerinin sonlandırılması yönündeki taahhüdünüzü memnuniyetle karşıladık" diye konuştu. Şentop, okulların Türkiye Maarif Vakfı’na devredilmesinin, bu okullarda öğrenim gören öğrenci ve velilerin olası mağduriyetlerinin de önüne geçilmesini sağlayabileceğini kaydetti.

KATKI SAĞLAMAYA HAZIRIZ

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın enerji piyasalarında yol açtığı çalkantının devam ettiğini dile getiren Şentop, şunları söyledi: "Biz, kendi enerji güvenliğimizi gözeterek Avrupa doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlamaya hazırız. Türkiye zaten Avrupa’nın enerji güvenliğine net katkı sağlamaktadır. Güney Gaz Koridoru bunun en somut örneğidir. Bu koridorun ilave gaz tedariki durumunda kapasitesi genişletilebilir." Şentop temasları kapsamında son olarak Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile de bir araya geldi.

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