Macron 'Topal Ördek' olacak: Aşırı sağ Fransa'da iktidara yürüyor

Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aldığı ve çoğu analist tarafından "hata" olarak nitelediği erken seçim kararının ardından bugün, parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gidiyor. Seçimlerin birinci turunda, 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 49,5 milyon seçmen, 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Meclis'te temsil edecek 577 milletvekilini belirlemek için oy kullanacak. Fransa'da 4 bin 9 milletvekili adayının yarışacağı seçimlerin ikinci turu ise 7 Temmuz'da yapılacak. İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, ikinci tura katılabilecek. Başbakan'ın da belirleneceği seçim sonucunda 9 Haziran'daki AP seçimlerinden açık ara farkla birinci çıkan aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi RN'nin kazanması halinde başbakanın değişmesi Macron'u ülke yönetiminde adeta "Topal Ördek" haline getirecek. Fransız liderin böyle bir durumda parlamentodan yasa geçirmekte zorlanması ve agresif aşırı sağcıların ülkede iki başlılık oluşturması bekleniyor. Bu durumun Fransa'daki ekonomik zorlukları daha fazla artıracağı yorumları yapılıyor.

LE PEN'İN BAŞBAKANI HAZIR

RN lideri Le Pen, parlamento seçimleri öncesi başbakanlık RN'nin 28 yaşındaki lideri Jordan Bardella'yı aday gösterdi. Bardella, daha önce yaptığı bir açıklamada ancak meclis çoğunluğunu ele geçirirlerse hükümet kuracağını söylemişti. Fakat bunun seçmenleri mobilize etmek için kasıtlı bir açıklama olduğu yönünde değerlendirmeler var. Macron, çoğunluğu alamasa da sandıktan açık farkla birinci çıkması beklenen Bardella'ya hükümeti kurma görevini vermek zorunda kalabilir. Bardella, Ukrayna konusunda Macron'un tersi bir politika uygulanmasından yana olduğunu her fırsatta dile getirmişti. Aşırı sağcı lider, Macron'un aksine Ukrayna'ya asker gönderilmesine karşı çıkıyor. Göçmen karşıtı olan Bardella, göç akışını durdurmayı vaat ediyor.

PARLAMENTO'DAKİ SON DURUM

Fransa'da son olarak 28 Haziran 2022'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde Macron'un partisi Rönesans'ın (RE) yanı sıra Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) partilerinin içinde bulunduğu "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı (ER), 577 sandalyeli parlamentoda 250 sandalyeyi elinde bulunduruyor. Buna karşılık aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) ve Merkez Sağcı Cumhuriyetçiler Partisi (LR) partileri liderleri Marine Le Pen ve Eric Ciotti'nin oluşturduğu ittifak ise 149 sandalyeye sahip. Parlamentoda Macron'a muhalif olan ancak aşırı sağa da karşı duran solcu partiler ise 178 sandalye ile bir denge unsuru oluşturuyor.

ANKETLERE GÖRE İLK TURDA BİTECEK

Ülke çapında yapılan son anketler, aşırı sağcı RN liderliğindeki ittifakın bu seçimin ilk turunda oy çoğunluğu elde edeceğini gösteriyor. Seçimlerin ilk turunda RN'nin açık ara farkla birinci çıkacağını öngören anketler, solcu Halk Cephesinin ikinci sırada yer alacağını ve Macron'un ittifakının üçüncü sıraya gerileyeceğini tahmin ediyor.Odoxa'nın Le Nouvel Obs dergisi için yaptığı ankete göre, RN koalisyonunun yüzde 33, Halk Cephesinin yüzde 28 ve iktidar kanadının yüzde 19 oy oranıyla sıralanacağı tahmin edilirken, Opinionway-Vae Solis tarafından Les Echos için yapılan ankete göre ise RN koalisyonu yüzde 35, Halk Cephesi yüzde 28 ve iktidarın kurduğu ittifak yüzde 22 oy alacak. Ipsos anket şirketinin Le Parisien gazetesi ve Radio France için yaptığı anketlerin tahminleri ise RN ittifakının yüzde 31,5, Halk Cephesi'nin yüzde 29,5, iktidar kanadının ise yüzde 19,5 oy alacağı yönünde tahminler yapılıyor.

SOLCULAR FİLİSTİN'İ TANIYACAK

Halihazırda Fransız parlamentosunun en büyük ikinci grubunu oluşturan solcu Halk Cephesi ittifakı ise hükümeti kurmak için çeşitli vaatlerde bulunuyor. Gıda, enerji ve akaryakıt fiyatlarını donduracaklarını ve asgari ücreti 1600 avroya yükselteceklerini açıkladı. İttifak'ın öne çıkan diğer tavrı ise Filistin devletini tanıma sözü oldu. Solcu ittifak iktidara gelmesi halinde Filistin'i resmi olarak tanıyacağını açıkça ilan etmişti.







