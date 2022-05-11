Macron yavru AB istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’nın Geleceği Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin (AB) tıkandığını dolaylı yoldan itiraf ederek, yeni bir siyasi yapı kurulması teklifinde bulundu. Önceki gün Fransa’nın Strazburg kentinde Avrupa Parlamentosu’nun açılış konuşmasını yapan Macron, “Bugün ‘Avrupa Siyasi Topluluğu’ olarak tanımlayacağım şeyi oluşturmak bizim tarihi yükümlülüğümüzdür” dedi. Birlik üyesi 27 ülkenin liderlerinin konuyu haziran ayında yapılacak zirvede tartışmasını öneren Fransa Cumhurbaşkanı, yeni yapının AB’ye katılmak isteyen devletlerin üyelik işlemlerini hızlandıracağını ve İngiltere gibi topluluktan ayrılan ülkeleri de kapsayabileceğini belirtti. Fransa’nın halihazırda AB dönem başkanlığını elinde bulundurması dolayısıyla Macron’un sözleri Birlik için önem taşıyor. Ayrıca İtalya Başbakanı Mario Draghi de AB’nin problemleri çözmede yetersiz kaldığını ifade ederek reform çağrısı yapmıştı.

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UKRAYNA’YI TACA ATTI

Fransız lider, konuşmasında Ukrayna’nın AB’ye üyelik sürecine de değinirken, bunun ‘on yıllar’ alacağını söyledi. Ukrayna, Moldova ve Gürcistan’a atıfta bulunarak, “Yarın aday statüsü versek bile, katılmasına izin verme sürecinin birkaç yıl, hatta birkaç on yıl süreceğini hepimiz gayet iyi biliyoruz” diyen Macron, yeni siyasi birliğin geçici önlem olarak hareket edebileceğini kaydetti. Macron ayrıca, Avrupa Parlamentosu’nun önerdiği gibi, ‘AB anlaşmalarının gözden geçirilmesinden’ yana olduğunu ifade etti.

PRAGMATİK FEDERALİZM ÖNERİSİ

İtalya Başbakanı Draghi de geçen hafta Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, AB kurumlarının güncel krizler için yetersiz kaldığını belirterek reform çağrısı yapmış, ‘pragmatik federalizm’ önerisinde bulunmuştu. Ukrayna’daki savaşın AB’nin karşılaştığı ve ekonomiden güvenliğe her alanı etkileyen en büyük krizlerden biri olduğunu kaydeden Draghi, Birlik’in problemleri çözmede artık yetersiz kaldığını dile getirerek, gerekirse kurucu anlaşmaların dahi gözden geçirilebileceğini vurguladı.

OY ÇOKLUĞU TARTIŞMASI GERİ DÖNDÜ

AB’nin karar alma süreçleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise ‘oy birliğiyle karar alma’ ilkesinden vazgeçebileceklerini söyledi. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Avrupa Komisyonu’nun Moskova’ya uygulamayı planladığı altıncı yaptırım paketi, AB içerisindeki görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı. Macaristan ve Slovakya, Rusya’ya petrol ambargosunu veto etmiş; Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta da Birlik üyesi ülkelerin Rus petrolü taşımasının yasaklanması kararına karşı çıkmıştı.

ALMANYA’NIN YERİNE Mİ OYNUYORLAR

Fransa ve İtalya, geçen yıl kasım ayında güçlendirilmiş iş birliği anlaşması imzalamış, ittifakın Almanya Başbakanı Angela Merkel’in vedasının yaklaştığı bir dönemde yapılması dikkat çekmişti. Macron ve Draghi’nin son çıkışları da AB’nin öncü lideri olarak görülen Merkel sonrası Almanya’nın Avrupa’daki güç boşluğunu doldurma girişimi olarak yorumlandı. Paris ile Roma’nın, Avrupa içerisinde yeni bir eksen oluşturmaya çalıştığı değerlendiriliyor.

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DÜNYA Macron: Ukrayna'nın yakında Avrupa Birliği'ne katılması gerçekçi değil