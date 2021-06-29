Macron'a sandıkta bir darbe daha:  İlk turda tokat ikinci turda hezimet

Fransa’da geçtiğimiz hafta ilk turu tamalanan ve hiçbir partinin yüzde 50 çoğunluğu sağlayamamasından dolayı ikinci turu düzenlenen bölgesel seçimlerde, Cumhurbaşkanı Macron’un liderliğini yürüttüğü LREM hezimete uğradı. Böylece hiçbir yerde çoğunluğu sağlayamayan Macron’un partisi, genel seçimlerden önce ikinci kez halktan veto yiyerek bölgesel seçimlerde ilk turda elenmiş oldu. Bölgesel seçimlerde başarılı olması beklenen aşırı sağcı Marine Le Pen’in Ulusal Birlik Partisi (RN) de hiçbir bölgede kazanamadı.

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İLK TURDA ELENDİ

Seçimlerin geçen hafta pazar günü yapılan ilk turu, Fransa’da 5. Cumhuriyet döneminde referandumlar hariç katılımın en düşük olduğu oylama olarak tarihe geçmişti. İlk turda katılımın düşüklüğünden endişelenen siyasetçiler, halkı sandığa çağırmışlardı. İlk seçimde yüzde 10,4 gibi bir oyla, kıl payı farkla kendini ikinci tura atan Macron’un partisi LREM, ikinci seçimlerde de başarılı olamadı ve ilk turda elenmiş oldu. Bu sonuçla LREM hiçbir bölgeyi alamamış oldu.

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DAHA AZ OY ALDI

İlk seçimlerde yüzde 50 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ikinci turu düzenlenen seçimlerde, ilk turda yüzde 10,4 alan Macron’un ikinci turda 6,9 alarak büyük bir yenilgiye uğraması dikkatlerden kaçmadı. Fransız Le Figaro gazetesi, ülke genelinde ana muhalefet partisi Cumhuriyetçilerin (LR) de içinde bulunduğu sağ partilerin yüzde 38,1, sol ve çevreci partilerin yüzde 34,8, aşırı sağcı Ulusal Birlik’in (RN) yüzde 20,2, iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) ile Demokratik Hareket’in (MoDem) yüzde 6,9 oranında oy aldığı tahminlerini paylaştı. Fransa’da bölge ve vilayet seçimleri, Nisan 2022’de düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi seçmenin nabzının tutulduğu son seçimler olarak ön plana çıkıyor.

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AŞIRI SAĞ DA SIFIR ÇEKTİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması beklenen RN’nin aşırı sağcı lideri Marine Le Pen de bölgesel seçimlerde kaybedenler kervanında yer aldı. Le Pen’in her fırsatta kazanacaklarını duyurduğu bölgesel ve vilayet seçimlerinde RN oyların 20,2’sini aldı ve harhangi bir bölgede çoğunluk sağlayamadı. Bu sonuçlarla aşırı sağ hiçbir vilayeti alamamış oldu. Seçim sonrası Marine Le Pen, “Fransızlar’a bölgesel yönetimleri idare etme kapasitemizi göstermemizi önlemek için ellerinden geleni yaptılar” açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Macron ve rakibi Le Pen’in seçimde hüsrana uğraması, “cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi halktan güvenoyu alamadılar” şeklinde yorumlanıyor.

Marine Le Pen

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Fransız ordusunda silah kaçakçılığı skandalı

Fransa, ordu ve Savunma Bakanlığının da içinde olduğu silah kaçakçılığı skandalıyla sarsıldı. Mediapart gazetesi, Fransız Savunma Bakanı’nın şoförünün de işin içinde olduğu ticarette, orduda görev yapmış subayların aşırı sağcı gruplara ve uyuşturucu kartellerine silah sattığını iddia etti. Gazete, Fransız polisinin olayla ilgili geniş çaplı bir silah kaçakçılığı soruşturması başlattığını duyurdu. Habere göre, soruşturma kapsamında uyuşturucu kaçakçılarına ve aşırı sağ örgütlere satılmak üzere 200’den fazla silah ele geçirildi. Haberde, silah kaçakçılığı yapan örgütte, 2’si emekli, 3 Fransız subayının ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly’nin onbaşı şoförünün de bulunduğu belirtildi. Savunma Bakanlığı ise iddialar üzerine konunun yargıya taşındığını, Savunma Bakanı’nın şoförünün ise açığa alındığını duyurdu.