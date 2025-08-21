Macron'un Türkiye sözleri Yunan'ı çıldırttı: 'Veto' tehdidi geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da barışın sağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak olası üçlü zirvenin ardından, Avrupalıların ve Türkiye'nin katılımıyla yeni bir görüşme yapılmasından yana olduğunu söyledi.





Macron bölgenin güvenliği için Türkiye'nin de masada olması gerektiğini belirterek "İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Türkler ve diğer Avrupa ülkeleri Ukrayna'da operasyonlar yapmaya hazır olmalı; bu operasyonlar cephe hattında olmayacak, provokatif olmayacak, ancak hava, deniz ve kara unsurlarında güvence sağlayacak operasyonlar olacak" ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE'NİN ETKİN ROLÜ RAHATSIZ ETTİ

Emanuel Macron tarafından Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği için masada olması gerektiğinin dile getirilmesi eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'u rahatsız etti. Dnews'e konuşan eski Yunan Cumhurbaşkanı Kıbrıs üzerinden Türkiye'yi eleştirdi.





Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci devlet olarak tanımlayan ve adanın kuzeyini işgal ettiğini iddia eden eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, Türkiye'nin Avrupa'daki etkinliğinin her geçen gün arttığını ve buna karşı etkili şekilde cevap verilmesi gerektiğini söyledi.





MACRON'UN TÜRKİYE SÖZLERİNE TEPKİ