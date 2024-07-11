|
Dünya

Macron'un 'yeni hükümetin hemen kurulamayacağı' mesajı tepkiye neden oldu

Fransa'da muhalefet, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ulusal Mecliste istikrarlı bir çoğunluk sağlanana kadar yeni bir başbakan atamayacağını ifade ettiği mektubunu tepkiyle karşıladı.

11:44 - 11/07/2024 Perşembe
AA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa'da muhalefet, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sol ittifakının Yeni Halk Cephesi'nin galip geldiği erken genel seçimlerin ardından sessizliğini bozdu.


Fransa Cumhurbaşkanı'nın, basında yayımlanan mektubunda, Ulusal Mecliste istikrarlı bir çoğunluk sağlanana kadar yeni bir başbakan atamayacağını belirtmesi üzerine, muhalefet sandıkta çıkan "iradeyi" yok saymakla suçladığı Macron'a X sosyal medya platformundan tepki gösterdi.


Seçimi birinci sırada tamamlayan sol ittifakının liderlerinden Jean-Luc Melenchon, Macron'un Yeni Halk Cephesinin başı çektiği seçim sonuçlarını tanımayı reddettiğini ifade ederek, bu durumun demokratik ülkelerde bir benzeri olmadığına işaret etti.


Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partili Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Manon Aubry, Macron'un mağlubiyetini kabul etmemekte ısrarcı olduğuna dikkati çekti.


LFI Milletvekili Clemence Guette ise yalnız kalan Macron'un ülkeyi "sarstığını" belirterek, "(Macron) Ülkeyi aşırı sağın kollarına itti, biz engelledik." ifadesini kullandı. Guette, artık Yeni Halk Cephesinin ülkeyi yönetmesi ve Macron'un demokrasiyi kabul etmesi gerektiğini vurguladı.


'Solcu hükümet yoksa, Olimpiyatlar da yok'

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) lideri Jordan Bardella, Macron'un aşırı solu iktidarın kapısına getirerek, ülkeyi durma noktasını getirdiğini kaydetti. Bardella, Fransa Cumhurbaşkanı "sorumsuz" olmakla nitelendirdi.


Sol ittifakı seçmenleri, "Solcu hükümet yoksa, Olimpiyatlar da yok" diyerek, aynı sosyal medya platformundan, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'ndan "genel greve" gitme çağrısında bulundu.


Macron, basında yayımlanan mektubunda, erken genel seçimlerde kazanan olmadığını vurgulayarak, cumhuriyet yanlısı siyasi oluşumları Mecliste istikrarlı ve çoğulcu bir çoğunluk oluşturmaya çağırmıştı.

#Fransa
#Macron
#Muhalefet
#Hükümet
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖSYM duyurdu! KPSS-2024/1 tercihleri başladı: İşte tercih kılavuzu detayları