Madagaskar'da ilk mpox vakaları: Mahajanga'da beş kişide tespit edildi

Madagaskar’ın kuzeybatısındaki Mahajanga kentinde, 5 maymun çiçeği (mpox) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Monira Managna yaptığı açıklamada, Mahajanga’da doğrulanan 5 mpox vakası bulunduğunu ve bunların ülkede kayıtlara geçen ilk hastalar olduğunu duyurdu.

"Aktif vaka taramasına geçildi"

Doğrulanan mpox vakalarının Madagaskar Pasteur Enstitüsünde yapılan testler sonucunda belirlendiğini aktaran Managna, gelişmelerin ardından şehirde koordinasyon merkezi kurulduğunu, aktif vaka taramasına geçildiğini ve hastaların izolasyon ile tedavi sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Limanlar, havalimanları ve tren istasyonları başta olmak üzere ülkeye giriş noktalarındaki sağlık kontrollerinin artırıldığını belirten Managna, halka önleyici tedbirlere uyulması konusunda çağrıda bulundu.

M çiçeği virüsü

Virüs, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olan bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalık için antiviral ilaçlar kullanılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.







