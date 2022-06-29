Madrid zirvesindeki zaferi hazmedemeyen Miçotakis Türkiye'yi fırsatçılıkla suçladı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in aracılığında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve İsveç Başbakanı Andersson bir araya geldi. Dörtlü zirvenin ardından taraflar ortak bildiriye imza attı. Uluslararası basında birinci manşet olan bu gelişmeyi İngiliz Economist dergisi "Erdoğan'ın zaferi" olarak yorumladı.

MİÇOTAKİS'TEN İLK YORUM GELDİ

Mutabakatla ilgili Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçoktais’ten de bir açıklama geldi. Madrid'de bulunan Miçotakis geçtiğimiz gün gerçekleşen kritik zirve ile ilgili açıklama yaptı.

CNN Yunanistan'da yer alan habere göre, Miçotakis, şu ifadeyi kullandı:

“Her türlü fırsatçı ve faydacı davranışın üstesinden gelindi.”