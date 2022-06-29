Dünya Madrid zirvesindeki zaferi hazmedemeyen Miçotakis Türkiyeyi fırsatçılıkla suçladı
AVRUPA

Madrid zirvesindeki zaferi hazmedemeyen Miçotakis Türkiye'yi fırsatçılıkla suçladı

Türkiye'ye karşı provokatif çıkışlarına devam eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçoktais’ten Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın katılımı ile gerçekleştirilen zirveden çıkan mutabakatla ilgili ilk yorum geldi. Miçotakis, dünya basınında geniş yer bulan ve 'Erdoğan'ın zaferi' olarak nitelendirilen anlaşma için "Her türlü fırsatçı ve faydacı davranışın üstesinden gelindi." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Madrid zirvesindeki zaferi hazmedemeyen Miçotakis Türkiyeyi fırsatçılıkla suçladı
Kiryakos Miçotakis

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in aracılığında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve İsveç Başbakanı Andersson bir araya geldi. Dörtlü zirvenin ardından taraflar ortak bildiriye imza attı. Uluslararası basında birinci manşet olan bu gelişmeyi İngiliz Economist dergisi "Erdoğan'ın zaferi" olarak yorumladı.

MİÇOTAKİS'TEN İLK YORUM GELDİ

Mutabakatla ilgili Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçoktais’ten de bir açıklama geldi. Madrid'de bulunan Miçotakis geçtiğimiz gün gerçekleşen kritik zirve ile ilgili açıklama yaptı.

CNN Yunanistan'da yer alan habere göre, Miçotakis, şu ifadeyi kullandı:

“Her türlü fırsatçı ve faydacı davranışın üstesinden gelindi.”

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