Dünya Madriddeki dörtlü zirveden çıkan anlaşma kararı PKKlı vekil Amineh Kakabavehi paniğe soktu
AVRUPA

Madrid'deki dörtlü zirveden çıkan anlaşma kararı PKK'lı vekil Amineh Kakabaveh'i paniğe soktu

NATO'ya katılma talebinde bulunan İsveç ve Finlandiya geçtiğimiz gün gerçekleşen dörtlü zirvede teröre destek vermeme sözü verdi. NATO'nun da katıldığı dörtlü zirve sonrası ortak bildiri imzalanırken İsveç'te terör örgütü YPG/PKK tarafında faaliyet yürüten bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh anlaşmadan büyük endişe duydu. Kakabaveh, Türkiye ile üçlü muhtıra imzalanmasının kendileri için "kara bir gün" olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Madriddeki dörtlü zirveden çıkan anlaşma kararı PKKlı vekil Amineh Kakabavehi paniğe soktu
Amineh Kakabaveh

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için Türkiye ile müzakereleri devam ederken geçtiğimiz gün önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin terörle mücadeleye yönelik talepleri, NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya tarafından kabul edildi.

Madrid'de NATO'nun da katıldığı dörtlü zirve sonrası ortak bildiri imzalandı. Anlaşma, İsveç'te terör örgütü YPG/PKK tarafında faaliyet yürüten bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'i oldukça rahatsız etti.

"BİZİM İÇİN KARA BİR GÜN"

Türkiye'nin iadesini talep ettiği Kakabaveh, Türkiye ile üçlü muhtıra imzalanmasının kendileri için kara bir gün olduğunu söyledi.

Kakabaveh, bildiriye imza atan isimlerden olan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında gensoru önergesi vermek için çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı hakkında gensoru önergesi vermek istiyor

TV4 televizyonuna açıklamalarda bulunan Kakabaveh, Linde hakkında gensoru önergesi vermek için 35 milletvekilinin imzasının gerektiğini ifade etti.

Terör destekçisi Kakabaveh, bu yönde hareket edecek 35 vekilin bulunduğunu öne sürdü.

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