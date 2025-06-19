Maduro Yahudi halktan Netanyahu'nun durdurulmasını istedi

Devlet televizyonu VTV'deki konuşmasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alan ve Yahudi halkına seslenen Maduro, "Kanımda akan bu miras adına, dünyanın dört bir yanındaki ve işgal altındaki Filistin topraklarında ya da İsrail Devleti sınırları içinde yaşayan asil Yahudi halkına bir çağrıda bulunuyorum. Savaşı durdurmalısınız, Netanyahu'yu durdurmalı ve tüm komşu ülkelerle olan bu cehennem gibi savaş çılgınlığını, tüm Orta Doğu ve Batı Asya'yı fethetme ve kolonileştirme çılgınlığını sona erdirmelisiniz." ifadelerini kullandı.