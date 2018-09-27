Dünya Madurodan BMye çağrı Suikast girişimini soruşturun
AMERİKA

Maduro'dan BM'ye çağrı: Suikast girişimini soruşturun

Geçtiğimiz aylarda kendisine düzenlenen suikast girişimiyle ilgili soruşturma açılmasını isteyen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "BM'den, terörist saldırı girişiminin bütün yönlerini ve sorumlularını ortaya çıkaracak uluslararası nitelikte bir soruşturma açmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde 4 Ağustos'ta kendisi ve çevresindekilerin hedef alındığı suikast girişiminin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından soruşturulmasını istedi.

BM Genel Kurulu'na hitap eden Maduro, ülkesine yönelik askeri müdahale tehditleri, ekonomik durum ve geçen ay bomba yüklü drone ile yapılan terör saldırısına yönelik soruşturmanın sonuçlarına değindi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast anı kamerada
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast anı kamerada
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan bomba yüklü insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda 7 asker yaralandı. Yetkililer, saldırıda Maduro'nun yara almadığını belirtti. "Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler" diyen Maduro, sorumlularından bazılarının yakalandığını açıkladı.
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Maduro, kendisinin yanı sıra ülkesinin üst düzey yetkililerinin hedef alındığı suikast girişiminin ardından yürütülen soruşturmada 28 kişinin yakalandığını hatırlattı. Yakalananların tamamının suçlarını itiraf ettiğini belirten Maduro şöyle konuştu:

Soruşturmanın bütün sonuçları bu saldırının ABD topraklarında finanse edildiğini ve planlandığını gösteriyor. Saldırının sorumluları aylar süren eğitimlerini Kolombiya topraklarında bu ülkenin resmi yetkililerinin desteği ve koruması altında aldıklarını itiraf etti.

Maduro, soruşturmada saldırının faillerinin kaçışlarını kolaylaştırma iddiasıyla Meksika, Şili ve Kolombiyalı bazı diplomatların adlarının geçtiği bilgisini de paylaştı.

"Uluslararası nitelikte bir soruşturma açmasını istiyorum"

Venezuela'nın, uluslararası bir soruşturma için bütün kapılarının açık olduğunu anlatan Maduro, "BM'den, özel bir heyet atamasını ve ülkemin, 4 Ağustos'ta kurbanı olduğu terörist saldırı girişiminin bütün yönlerini ve sorumlularını ortaya çıkaracak uluslararası nitelikte bir soruşturma açmasını istiyorum." dedi.

Devlet Başkanı Maduro, saldırının "Venezuela'yı başsız bırakmak, kaos oluşturup iç savaş çıkarmak ve ardından BM'yi devre dışı bırakarak ülkesine askeri bir müdahalede bulunabilmek" amaçlarıyla planlandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

"Trump ile diyalog masasına oturmaya hazırım"

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın, kendisiyle "Venezuela'ya yardımı olacaksa görüşmeye hazır olduğu" yönündeki ifadelerini hatırlatan Maduro, şöyle devam etti:

"Bu kürsüden, altını çizerek ilan ediyorum: Ben bir işçiyim, ben bir otobüs şoförüyüm, ben halktan biriyim. Ben bir kodaman değilim, ben bir milyoner değilim. Uçurum olarak tanımlanabilecek çok büyük tarihi, ideolojik ve sosyal farklılıklara rağmen ABD Başkanı'nın elini sıkmaya, bu farklılıklar ve bölgesel konuları konuşmak için diyalog masasına oturmaya hazırım."

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Konuşmasının sonunda, ülkesinin Filistinlilere verdiği desteği yineleyen Maduro, "Adalet, 1967 yılında BM tarafından da kabul edilen tarihi sınırlarına saygı duyulması için Filistin'e ulaşmak zorundadır." diye konuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

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