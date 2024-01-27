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Tecavüz ve hakaret davasında mahkeme kararını verdi: Trump 83.3 milyon dolar tazminat ödeyecek

Eski dergi yazarı E. Jean Carroll'un Eski ABD Başkanı Donald Trump'a açtığı “zarar tazminatı” davasında Trump'ın 83.3 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Kararın açıklanmasının ardından kendi sosyal medya platformu üzerinden değerlendirmelerde bulunan Trump, kararı “kesinlikle saçma” olarak nitelendirerek temyize başvuracağını söyledi.

07:44 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 07:46 - 27/01/2024 Cumartesi
IHA
Donald Trump
Donald Trump

New York'ta uzun süredir devam eden davada jüri bugün Trump'la ilgili kararını açıkladı.


Jüri, eski ABD Başkanı'nın, yazar Carroll'ın itibarına verdiği zararı gerekçe göstererek Trump'ı toplam 83,3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.


Kararı öğrenen Carroll, avukatına sarılarak sevinç gösterisinde bulunurken Trump ise Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından, "Tamamen saçmalık. Bu karara hiçbir şekilde katılmıyorum. Bu Amerika değil." sözleriyle ilk tepkisini dile getirdi.


"Tecavüz ve hakaret" davası


Magazin dergisi yazarı 80 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.


Trump, Caroll tarafından açılan "tecavüz ve hakaret" davasında Mayıs 2023'te iki hafta süren duruşmalar sonucunda jüri tarafından suçlu bulunmuştu.


Jüri, Trump'ın, Carroll'a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiğini bildirmişti.

İlk hukuk zaferinin ardından Carroll, Trump'a yönelik kazandığı 5 milyon dolar tazminata ek olarak 10 milyon dolarlık ikinci bir "zarar tazminatı" davası açmış, 6 Eylül 2023'te yargıç davada Trump'ı tekrar sorumlu bulmuştu.


New York'ta 16 Ocak'ta başlayan "zarar tazminatı" davasında 9 kişilik jüri, bu defa sadece, Trump'ın ödeyeceği tazminatın miktarına karar verecek.



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#Trump
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#Tazminat davası
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