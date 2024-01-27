ABD'de 25 eyalet, ABD Başkanı Joe Biden ile Texas eyaleti arasında yaşanan 'sınır anlaşmazlığı' tartışmasına müdahil oldu. Eyaletlerin Cumhuriyetçi valileri, hükümete karşı Texas'ı destekledi ve Biden'ı yasa dışı göçe karşı ülkeyi savunmasız bırakmakla suçladı. ABD eski Başkanı Donald Trump da tartışmalara dahil olarak, tüm eyaletlerden Texas'a 'asker göndermesini' istedi. Bölgede, federal güçler ile eyalet güçleri arasında bir çatışma çıkması da mümkün. Yetkililer, "Yapabileceğimiz tek şey mümkün olduğunca hazırlıklı olmak." açıklamasını yaptı. Yaşananlar sonrasında, "ABD bölünüyor mu, iç savaş mı çıkacak?" söylentileri ayyuka çıktı. İşte ABD'de yaşanan krizin tüm detayları...