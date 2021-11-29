Malcolm X'in kızı son yolculuğuna ay yıldız eşliğinde uğurlandı

ABD’de ırkçılığa karşı mücadele veren sembol isimlerden siyahi Müslüman lider Malcolm X’in geçen pazartesi günü vefat eden kızı Malikah Şahbaz’ın cenazesi, New York’ta babasıyla aynı mezarlığa defnedilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan törene Türk bayraklı çelenk gönderdi.
- 56 yaşında vefat eden Şahbaz’ın naaşı, Manhattan’daki Islamic Cultural Center of New York’ta kılınan cenaze namazının ardından, 1965’te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden babasının defnedildiği Ferncliff Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze merasimine Malcolm X’in hayattaki kızları ve New York civarındaki siyahi Müslüman Amerikalıların yoğunlukta olduğu bir grup eşlik etti. Ayrıca Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de törende hazır bulundu. Aile üyelerine cenaze namazı öncesi başsağlığı dileyen Mercan, “Malcolm X, dünya Müslümanları tarafından bilinen müstesna bir şahsiyet. Kızının vefatı nedeniyle yakınlarına Cumhurbaşkanı’mızın taziye mesajlarını ilettik” dedi.