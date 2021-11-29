Dünya Malcolm Xin kızı son yolculuğuna ay yıldız eşliğinde uğurlandı
AMERİKA

Malcolm X'in kızı son yolculuğuna ay yıldız eşliğinde uğurlandı

ABD’de ırkçılığa karşı mücadele veren sembol isimlerden Malcolm X’in vefat eden kızı Malikah Şahbaz’ın cenazesi, New York’ta babasıyla aynı mezarlığa defnedildi. Törene Washington Büyükelçisi Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür katılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk bayraklı çelenk gönderdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Malcolm X’in kızına ay yıldızla defin: Malcolm Xin kızı neden öldü? Malcolm Xin kızının cenazesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan törene Türk bayraklı çelenk gönderdi.

ABD’de ırkçılığa karşı mücadele veren sembol isimlerden siyahi Müslüman lider Malcolm X’in geçen pazartesi günü vefat eden kızı Malikah Şahbaz’ın cenazesi, New York’ta babasıyla aynı mezarlığa defnedilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan törene Türk bayraklı çelenk gönderdi.

Malikah Şahbaz
Malikah Şahbaz

  • 56 yaşında vefat eden Şahbaz’ın naaşı, Manhattan’daki Islamic Cultural Center of New York’ta kılınan cenaze namazının ardından, 1965’te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden babasının defnedildiği Ferncliff Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz'ın cenazesi babasıyla aynı mezarlığa defnedildi
OYNAT 00:54
Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz'ın cenazesi babasıyla aynı mezarlığa defnedildi
ABD'de ırkçılığa karşı mücadele veren sembol isimlerden siyahi Müslüman lider Malcolm X'in (El-Hajj Malik El Shabazz) hafta içinde vefat eden kızı Malikah Saban Shabazz'ın cenazesi New York'ta babasıyla aynı mezarlığa defnedildi.

New York'un Brooklyn kentinde 22 Kasım'da vefat eden Malcolm X'in ikiz kızlarından Malikah Shabazz'ın cenazesi, Manhattan'daki Islamic Cultural Center of New York'ta kılınan cenaze namazının ardından, 1965'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden babasının defnedildiği Ferncliff Mezarlığı'nda toprağa verildi. İslami usullere göre düzenlenen cenaze merasimine Malcolm X'in hayattaki kızları ve New York civarındaki siyahi Müslüman Amerikalıların yoğunlukta olduğu bir grup eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenazeye çelenk göndererek başsağlığı diledi.

Cenaze merasimine Malcolm X’in hayattaki kızları ve New York civarındaki siyahi Müslüman Amerikalıların yoğunlukta olduğu bir grup eşlik etti. Ayrıca Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de törende hazır bulundu. Aile üyelerine cenaze namazı öncesi başsağlığı dileyen Mercan, “Malcolm X, dünya Müslümanları tarafından bilinen müstesna bir şahsiyet. Kızının vefatı nedeniyle yakınlarına Cumhurbaşkanı’mızın taziye mesajlarını ilettik” dedi.

ABD’nin Müslüman vekiline 'terörist' benzetmesi: Özür dilemek zorunda kaldı
DÜNYA
ABD’nin Müslüman vekiline 'terörist' benzetmesi: Özür dilemek zorunda kaldı

Fırtına durmuyor

Fırtına durmuyor

​Bordo-mavili takım yola doludizgin devam ediyor.
Kendisi de mülteciydi

Kendisi de mülteciydi

​Şimdi denizde, ormanda, çölde imdada yetişiyor.
Yeni modelin aktörü sanayi

Yeni modelin aktörü sanayi

​Hedef Türkiye'nin global üs haline gelmesi.
Normalleşme böyle geldi

Normalleşme böyle geldi

Sekiz maddede, ​15 Temmuz'u bile destekleyen Muhammed bin Zayed'in ziyareti.
Yeni varyantın nedeni belli oldu

Yeni varyantın nedeni belli oldu

Yeni Şafak'a konuşan Prof. Dr. Alper Şener bilgilendirmede bulundu.
İnsafsız taksim

İnsafsız taksim

​BM'de gerçekleşen utanç verici oylamanın üzerinden 74 yıl geçti.
Girişimci adaylarına mantarcılık kursu

Girişimci adaylarına mantarcılık kursu

​Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz mantarcılık kursu.
İpek Yolu canlanacak

İpek Yolu canlanacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da toplanan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na katıldı.
Malcolm X'in kızı defnedildi

Malcolm X'in kızı defnedildi

New York'ta ay yıldız eşliğinde uğurlama.
Galatasaray ligde yok

Galatasaray ligde yok

​Avrupa'da bileği bükülmeyen G.Saray, ligde galibiyet alamıyor.
Tarihi galibiyet

Tarihi galibiyet

​Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor, 26 maçtır yenilmiyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli vatandaşlarla buluştu.

​28 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.