Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Filistinli liderlerden tebrik telefonu

Enver İbrahim, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Malezya'nın 10. Başbakanı seçilmesi vesilesiyle İsmail Heniyye ve Halid Meşal'in tebriklerini iletmek için dün gece yarısı kendisini evinde görüntülü aradığını belirtti.

Enver, İsmail Heniyye'nin başbakan seçilmesinden dolayı kendisini tebrik ettiğini ve ülke liderliğinin geçiş sürecinin barışçıl ve demokratik şekilde ilerlemesini sağlayan tüm Malezyalıların kararlılığına övgüde bulunduğunu aktardı.

Enver İbrahim "Kısa bir süre sonra beni arayan Hamas lideri Halid Meşal ile aynı doğrultuda görüşme gerçekleştirerek Malezya'nın uluslararası sahnede Filistin halkının iyiliği için mücadele etmek konusundaki kararlılığımızı ifade ettim." ifadesini kullandı.

"Sizin Malezya ve ümmeti koruyacağınıza inanıyoruz"

Twitter’a yüklediği görüntüde Halid Meşal ile konuşmasında, "Bu (Başbakanlık) rüya gibi, 25 yıldır bu anı bekliyoruz ancak Filistin halkının mücadelesiyle mukayese edecek olursak, 25 yıl çok kısa bir süre." ifadesini kullanan Enver İbrahim, Halid Meşal’den, "Seçim kazanarak başbakan oldunuz, siz şu an Malezya’nın yıldızısınız, biz size güveniyoruz ve güçlü bir konumda olmanız için Allah’a dua ediyoruz, sizin Malezya ve ümmeti koruyacağınıza inanıyoruz.” yanıtını aldı.

REKLAM

İsmail Heniyye, "Başbakan seçilmenizden ötürü çok mutluyuz, birlik ve desteğimizi sunuyor ve Malezya halkını da demokratik çabaları ve başarısı nedeniyle kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Filistin davasında birlikte mücadele edeceğiz"

Enver İbrahim ise yanıt olarak, "Çok teşekkür ederim kardeşim, daha önce de söylediğim gibi bu benim zaferim değil, bu aynı zamanda Filistinlilerin ve ümmetin de zaferidir, inşallah ümmetin imajını ve rolünü güçlendirmek için birlikte çalışacağız. Mazlumların duası artık daha yakın ve daha anlamlı, bu yüzden sizlerin dualarına ihtiyacımız var. Filistinlilerin haklı davasında adil bir çözüm için daha fazlasını yapmak için birlikte mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

DÜNYA Enver İbrahim 20 yıl sonra Başbakan: Erdoğan’la konuşmasını halka dinletti