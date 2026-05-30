Marco Rubio 'Hayati rol oynamaya devam edecek' diyerek duyurdu: ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack’ın görev süresi doldu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın Suriye Özel Temsilcisi olarak görev süresinin dolduğunu belirtirken, "Kendisi Suriye hükümetiyle stratejik iş birliğini ilerlettiğimiz ve Irak’taki yeni hükümetle çalışmalarımıza başladığımız bu dönemde de hayati bir rol oynamaya devam edecektir" dedi.

"Önemli görevler üstlenmeye devam edecek"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın Suriye Özel Temsilcisi olarak görev süresinin sona erdiğini açıkladı. Rubio, "Büyükelçi Tom Barrack, Suriye Özel Temsilcimiz olarak son derece değerli bir rol üstlendi. Görev süresi sona eriyor olsa da Barrack, uzmanlığı, ilişkileri ve ’Önce Amerika’ gündemine ilişkin anlayışı sayesinde hem Suriye’de hem de Irak’ta ABD Başkanı Donald Trump yönetimi adına önemli görevler üstlenmeye devam edecek ve ülkemiz adına başarılar elde etmeyi sürdürecek" dedi.

"Barrack, Suriye ve Irak konusunda güvenilir bir isim olmayı sürdürüyor"

Rubio daha sonra yaptığı bir açıklamada da, Barrack’ın Suriye ve Irak’a ilişkin başlıklarda hala önemli bir muhatap olmayı sürdürdüğünü belirtti. Rubio, "Büyükelçi Tom Barrack, Suriye konusunda önemli bir muhatap ve Irak konusunda güvenilir bir isim olmayı sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Barrack’ın yalnızca ABD’nin Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmadığını vurgulayan Rubio, "Kendisi aynı zamanda Başkan’ın Suriye hükümetiyle stratejik iş birliğini ilerlettiğimiz ve Irak’taki yeni hükümetle çalışmalarımıza başladığımız bu dönemde de hayati bir rol oynamaya devam edecektir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, Büyükelçi Barrack’a duyduğu güveni teyit ederek, "Barrack, Başkan’ın ekibinin vazgeçilmez bir üyesidir. Kendisine tam güven duyuyorum" açıklamasını yaptı.

Barrack’ın ABD Dışişleri Bakanlığı’nın tam desteğiyle görev yaptığını belirten Rubio, "Amerikan halkı, kendisinin bu çalışmalara liderlik etmeyi sürdürme konusundaki kararlılığından büyük fayda sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Barrack, Esad rejimi sonrasındaki dönemde rol oynamıştı

Barrack, Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi olarak Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad rejimi sonrasında Washington’ın bölgedeki stratejisine bağlı önemli unsurlarını yönetmişti. Görev süresince başkent Şam’a yönelik yaptırımların gevşetilmesi, Türkiye ve Körfez ülkeleriyle birlikte yeniden inşa çalışmalarının desteklenmesi ve terör örgütü DEAŞ’a karşı iş birliği konularında aktif rol almıştı.

Son 12 yılda dördüncü özel temsilciydi

Barrack’ın, son 12 yıl içinde ABD Suriye Özel Temsilciliği görevini üstlenen dördüncü isim olduğu biliniyor. ABD eski Başkanı Joe Biden döneminde Washington, Ocak 2021 ile Mart 2025 arasında bu göreve herhangi bir atama yapmamıştı.







