Marmara Denizi'ni tehdit eden deniz salyası dünya basınında

Son aylarda Marmara'yı tehdit eden deniz salyası ABD gündemine taşındı. The Washington Post’ta yayınlanan haberde Marmara Denizi'ndeki balıkçılar aylardır bir sorunla karşılaşıyor: Balık tutamıyorlar. Bunun nedeni ise halk dilinde "deniz salyası” olarak bilinen kalın, yapışkan bir maddenin su yüzeyinde yüzerek ağlarını tıkaması ve iç denizde bulunan balıkların gerçekten yenmek için güvenli olup olmayacağı konusunda şüpheler uyandırması…

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ARTAN SICAKLIKLAR DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRİYOR

NTV'nin haberine göre; Bilim insanları, müsilajın yeni bir fenomen olmadığını, ancak küresel ısınmanın neden olduğu artan su sıcaklıklarının durumu daha da kötüleştirdiğini söylüyor. Bu durumda ise, çevre kirliliği,tarımsal ve işlenmemiş kanalizasyon akışı da dahil olmak üzere birçok insan faaliyetiyle ilgili faktörün etkisi bulunuyor.

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FOTOĞRAF 15 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasıyla bir süre önce temizlenen Gölcük Değirmendere sahilinde yeniden deniz salyası görülmeye başlandı. Deniz salyasının Karamürsel ilçesi açıklarına kadar kilometrelerce bir alanı kapladığı gözlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugüne kadar 200 tona yakın deniz salyasını toplayarak bertaraf etti. Ekiplerin deniz süpürgeleri ve amfibi araçlarla yaptığı çalışmalar devam ediyor. Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Temizlenmişti: Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi sahillerinde belediyenin yaptığı temizliğin ardından bir süredir görülmeyen deniz salyası, yeniden ortaya çıktı.

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Daha önce çok sayıda Türk haber kuruluşu ve İngiliz The Guardian gazetesinin de bildirdiği gibi, Karadeniz ve Ege Denizi arasında yer alan Marmara Denizi'ndeki yüksek seviyelerde nitrojen ve fosfor, “deniz salyası” salgılayan fitoplankton popülasyonlarında bir patlamaya yol açıyor.

Bununla birlikte müsilajın kendisinin mutlaka zararlı olması gerekmiyor, ancak toksik mikroorganizmalara ve E. coli gibi tehlikeli bakterilere ev sahipliği barındıracak bir ortam oluşturduğundan endişe yaratıyor. Ayrıca, suyun yüzeyini kaplayan bir katman oluşturduğunda, deniz altında oksijen seviyelerini düşürüleceğinden toplu balık ölümlerine neden olabileceği belirtiliyor.