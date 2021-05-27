Dünya Marmara Denizini tehdit eden deniz salyası dünya basınında
AMERİKA

Marmara Denizi'ni tehdit eden deniz salyası dünya basınında

Küresel ısınma, aşırı avlanma ve kirliliğin artmasıyla Marmara kıyılarını son birkaç aydır örten ve halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, uluslararası basının gündemine taşındı. ABD merkezli The Washington Post tarafından yapılan haberde balıkçıların aylardır balık yakalayamadığı ve deniz salyasının su yüzeyinin 30 metre altına ulaşarak binlerce balık, mercan ve salyangozun ölümüne neden olduğu ifade edildi. Bilim insanları, son yıllardaki görülme sıklığındaki artışın endişe verici olduğu konusunda uyararak harekete geçme çağrısı yaptı.

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Marmara Denizini tehdit eden deniz salyası dünya basınında
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Son aylarda Marmara'yı tehdit eden deniz salyası ABD gündemine taşındı. The Washington Post’ta yayınlanan haberde Marmara Denizi'ndeki balıkçılar aylardır bir sorunla karşılaşıyor: Balık tutamıyorlar. Bunun nedeni ise halk dilinde "deniz salyası” olarak bilinen kalın, yapışkan bir maddenin su yüzeyinde yüzerek ağlarını tıkaması ve iç denizde bulunan balıkların gerçekten yenmek için güvenli olup olmayacağı konusunda şüpheler uyandırması…

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ARTAN SICAKLIKLAR DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRİYOR

NTV'nin haberine göre; Bilim insanları, müsilajın yeni bir fenomen olmadığını, ancak küresel ısınmanın neden olduğu artan su sıcaklıklarının durumu daha da kötüleştirdiğini söylüyor. Bu durumda ise, çevre kirliliği,tarımsal ve işlenmemiş kanalizasyon akışı da dahil olmak üzere birçok insan faaliyetiyle ilgili faktörün etkisi bulunuyor.

Temizlenmişti: Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasıyla bir süre önce temizlenen Gölcük Değirmendere sahilinde yeniden deniz salyası görülmeye başlandı.
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Deniz salyasının Karamürsel ilçesi açıklarına kadar kilometrelerce bir alanı kapladığı gözlendi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugüne kadar 200 tona yakın deniz salyasını toplayarak bertaraf etti.
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Ekiplerin deniz süpürgeleri ve amfibi araçlarla yaptığı çalışmalar devam ediyor.
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Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü
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Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü
Title
Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü
Title
Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü
Title
Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü
Title
Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü
Title
Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü
Title
Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü
Title
Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü
Title
Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü
Title
Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü
Temizlenmişti: Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi sahillerinde belediyenin yaptığı temizliğin ardından bir süredir görülmeyen deniz salyası, yeniden ortaya çıktı.


  • Daha önce çok sayıda Türk haber kuruluşu ve İngiliz The Guardian gazetesinin de bildirdiği gibi, Karadeniz ve Ege Denizi arasında yer alan Marmara Denizi'ndeki yüksek seviyelerde nitrojen ve fosfor, “deniz salyası” salgılayan fitoplankton popülasyonlarında bir patlamaya yol açıyor.

Bununla birlikte müsilajın kendisinin mutlaka zararlı olması gerekmiyor, ancak toksik mikroorganizmalara ve E. coli gibi tehlikeli bakterilere ev sahipliği barındıracak bir ortam oluşturduğundan endişe yaratıyor. Ayrıca, suyun yüzeyini kaplayan bir katman oluşturduğunda, deniz altında oksijen seviyelerini düşürüleceğinden toplu balık ölümlerine neden olabileceği belirtiliyor.

İzmit Körfezi'nden deniz salyası temizliği: Hem balıkçıların hem vatandaşın kâbusu olmuştu
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'nde görülen ve denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına neden olan müsilaj ile mücadele çalışması yürütülüyor.
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Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında, deniz denetim uçağıyla deniz salyasının etkili olduğu bölgeler tespit ediliyor.
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Daha sonra belirlenen noktalara yönlendirilen ekipler, deniz süpürgesi ve amfibik araçların desteğiyle bunları topluyor.
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Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf edilmek üzere İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye gönderiliyor.
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Ekipler, 38 gündür süren temizlik çalışmalarında toplam 100 ton deniz salyası topladı.
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İzmit Körfezi'nden deniz salyası temizliği: Hem balıkçıların hem vatandaşın kâbusu olmuştu
İzmit Körfezi'nde su yüzeyinde deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabakanın temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Ekipler, 38 gündür süren temizlik çalışmalarında toplam 100 ton deniz salyası topladı.
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