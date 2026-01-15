Masonluk İngiltere’de hep göz önündeydi

İngiltere’nin en köklü emniyet teşkilatı Londra Metropolitan Polisi’nin, mason personeline “Masonluğu beyan zorunluluğu” getirmesinin ardından mason üstadı Doç. Dr. David Harrison, ülkedeki yapılanmayı anlattı. İngiltere’nin en eski ve köklü mason locası Lodge of Lights No. 148’de Past Master (Eski Üstat) olarak görev yapmış olan ve dünyanın en prestijli mason araştırma locası olan Quatuor Coronati Lodge No. 2076’da aktif görevde bulunan tarihçi Harrison, masonluğun siyasi ya da dini bir örgüt olmadığının altını çizdi ve ekledi: “Masonluk siyasetin ve dinin dışında bir yapılanmadır; ancak yüce bir varlığa inanma şartı vardır.”

Masonluğun İngiltere’de hep var olduğunu ve hiçbir zaman “görünmez bir güç” olarak rol oynamadığını, hep göz önünde olduğunu belirten Harrison, “Bununla birlikte bazı siyasi figürler Mason olmuştur; bunların en ünlüsü Sir Winston Churchill’dir” dedi. Masonluğun özellikle ordu, yargı ve bürokrasi içinde etkili olduğu yönünde sık sık iddialar dile getirildiği sorulduğunda tarihçi, “Devlet aygıtı üzerinde herhangi bir masonik etkiye dair hiçbir kanıt yoktur” sözleriyle iddiaları reddetti.Kraliyet ailesinin önemli temsilcilerinin mason localarına üye olduğunu ifade eden Harrison, “Kral IV. George, Sussex Dükü ve mevcut Kent Dükü (Prens Edward) en bilinen kraliyet büyük üstatları arasındadır” diye konuştu. Masonluğun İngiltere dış politikasını şekillendirdiği ya da yönlendirdiği yönündeki iddiaların tarihsel bir karşılığı bulunmadığını vurgulayan Harrison, “İngiltere’de kilit konumlarda bulunan bazı Masonlar olmuştur. Ancak bunlar Masonluk adına hareket etmemiştir. Aksine, zaten etkili konumlara sahip bireylerdi” dedi.