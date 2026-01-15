Yeni Şafak
Masonluk İngiltere’de hep göz önündeydi

Muhammed Vefa Yürekli
04:0015/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Mason localarında böyle ayinler yapılıyor.

Londra Polis Teşkilatı, mason polisler bazı soruşturmalarda taraflflı davranınca personeline “Masonluğunu beyan zorunluluğu” getirdi. Yeni Şafak, mason üstadı David Harrison’a İngiltere’deki masonluğu sordu. Harrison, “Masonluk İngiltere’de ‘görünmez güç’ değil hep göz önündeydi.” iddiasında bulundu.

İngiltere’nin en köklü emniyet teşkilatı Londra Metropolitan Polisi’nin, mason personeline “Masonluğu beyan zorunluluğu” getirmesinin ardından mason üstadı Doç. Dr. David Harrison, ülkedeki yapılanmayı anlattı. İngiltere’nin en eski ve köklü mason locası Lodge of Lights No. 148’de Past Master (Eski Üstat) olarak görev yapmış olan ve dünyanın en prestijli mason araştırma locası olan Quatuor Coronati Lodge No. 2076’da aktif görevde bulunan tarihçi Harrison, masonluğun siyasi ya da dini bir örgüt olmadığının altını çizdi ve ekledi: “Masonluk siyasetin ve dinin dışında bir yapılanmadır; ancak yüce bir varlığa inanma şartı vardır.”

Masonluğun İngiltere’de hep var olduğunu ve hiçbir zaman “görünmez bir güç” olarak rol oynamadığını, hep göz önünde olduğunu belirten Harrison, “Bununla birlikte bazı siyasi figürler Mason olmuştur; bunların en ünlüsü Sir Winston Churchill’dir” dedi. Masonluğun özellikle ordu, yargı ve bürokrasi içinde etkili olduğu yönünde sık sık iddialar dile getirildiği sorulduğunda tarihçi, “Devlet aygıtı üzerinde herhangi bir masonik etkiye dair hiçbir kanıt yoktur” sözleriyle iddiaları reddetti.Kraliyet ailesinin önemli temsilcilerinin mason localarına üye olduğunu ifade eden Harrison, “Kral IV. George, Sussex Dükü ve mevcut Kent Dükü (Prens Edward) en bilinen kraliyet büyük üstatları arasındadır” diye konuştu. Masonluğun İngiltere dış politikasını şekillendirdiği ya da yönlendirdiği yönündeki iddiaların tarihsel bir karşılığı bulunmadığını vurgulayan Harrison, “İngiltere’de kilit konumlarda bulunan bazı Masonlar olmuştur. Ancak bunlar Masonluk adına hareket etmemiştir. Aksine, zaten etkili konumlara sahip bireylerdi” dedi.


