MEB’den Şam’daki okullara inceleme

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) bir ekip Suriye’ye giderek inceleme yaptı. Ekip, Suriye’deki eğitim altyapısının mevcut durumuna ve iyileştirme olanaklarına dair kapsamlı bir rapor hazırlayacak. Bölgedeki eğitim kurumlarının mevcut durumu, ihtiyaçları ve geleceğe yönelik stratejik planları kapsayacak. Okul binalarının yeniden inşa edilmesi veya onarılması için acil finansman ve teknik desteğe yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruluyor. Çoğu bölgede eğitim materyalleri, kitaplar ve dijital kaynaklar yetersiz durumda. Bakanlık, bu eksikliklerin giderilmesi için çalışma yürütecek. Türkiye’nin daha önce MEB aracılığıyla uyguladığı öğretmen eğitimi projelerinin, Suriye’nin öğretmen eğitimi için örnek olabileceği belirtiliyor.