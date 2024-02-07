Medine 'Umre ve Ziyaret Forumu'na ev sahipliği yapacak

Medine, ilk kez 22-24 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında “Umre ve Ziyaret Forumu”na ev sahipliği yapacak.





Hac ve Umre Bakanlığı, yapılacak forumun hedefini, geçtiğimiz yıl umre ziyaretçi sayısının 13,55 milyon gibi tarihi bir sayıya ulaşmasından dolayı, gelen misafirlere hizmetin daha da iyileştirilmesi amacıyla yapıldığını ifade etti.





Forum, umre ve ziyaret sektöründe çalışan çeşitli kuruluşlar, şirketler ve kurumlar arasında iletişim kurmak ve deneyim alışverişinde bulunmak için bir fırsat olmakla birlikte; aynı zamanda diyalog oturumları, panel tartışmaları ve çalıştayların yanı sıra en son yenilikçi ve sürdürülebilir hizmetleri sergileyen bir sergiyi de içeriyor.





حدث استثنائي وفريد من نوعه، عنوانه #منتدى_العمرة_والزيارة غايته إحداث الأثر، وهدفه إثراء التجربة، تنظمه وزارة الحج والعمرة، ويشارك فيه الخبراء والمختصون في تنظيم العمرة من داخل وخارج المملكة، في 22 أبريل المقبل، بالمدينة المنورة . pic.twitter.com/K0TktHM8TZ — منتدى العمرة والزيارة (@UmrahForum) February 6, 2024





Forum 3 gün sürecek





Forumda ayrıca sektördeki zorluklar, fırsatlar ve ortaya çıkan trendler tartışılıyor ve hacıların ve umre ziyaretçilerinin deneyimlerini geliştirmek ve ziyaretçilerin kutsal beldeye ev sahipliği yapmasını kolaylaştırmak için öneriler sunuluyor.





Foruma, girişimciler ve yenilikçiler, hizmet sağlayıcı şirketlerin başkanları, uzmanlar, profesyoneller, karar vericiler, umre sistemi çalışanları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yerel ve uluslararası umre hizmet şirketlerinin temsilcileri ile yerel ve uluslararası medya kuruluşlarından oluşan seçkin bir grup katılıyor.





Hükümet tarafından hacıların ve ziyaretçilerin, Suudi Arabistan'ı ziyaret etme deneyimlerini zenginleştirmeyi, geliştirmeyi ve konforlarını sağlamayı amaçlayan projeleri anlatan forum üç gün boyunca devam edecek.





Forumda, en iyi idari ve operasyonel uygulamalar da gözden geçirilecek ve artan sayıda hacı ve ziyaretçinin ışığında sunulan hizmetlerin kalite seviyelerinin sürdürülebilir bir şekilde yükseltilmesine katkıda bulunacak geliştirme çözümleri benimsenecek.



