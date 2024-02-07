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Dünya

Medine 'Umre ve Ziyaret Forumu'na ev sahipliği yapacak

Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde Hac ve Umre Bakanlığı tarafından 22-24 Nisan arasında “Umre ve Ziyaret Forumu” düzenlenecek. Üç gün sürecek forum, hacı adayları ve umre ziyaretçilerinin deneyimlerini geliştirmeyi; sunulan hizmet ve ürünleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
20:05 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 20:33 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Mekke'nin kalbi Kabe-i Muazzama.
Mekke'nin kalbi Kabe-i Muazzama.

Medine, ilk kez 22-24 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında “Umre ve Ziyaret Forumu”na ev sahipliği yapacak.


Hac ve Umre Bakanlığı, yapılacak forumun hedefini, geçtiğimiz yıl umre ziyaretçi sayısının 13,55 milyon gibi tarihi bir sayıya ulaşmasından dolayı, gelen misafirlere hizmetin daha da iyileştirilmesi amacıyla yapıldığını ifade etti.


Forum, umre ve ziyaret sektöründe çalışan çeşitli kuruluşlar, şirketler ve kurumlar arasında iletişim kurmak ve deneyim alışverişinde bulunmak için bir fırsat olmakla birlikte; aynı zamanda diyalog oturumları, panel tartışmaları ve çalıştayların yanı sıra en son yenilikçi ve sürdürülebilir hizmetleri sergileyen bir sergiyi de içeriyor.



Forum 3 gün sürecek


Forumda ayrıca sektördeki zorluklar, fırsatlar ve ortaya çıkan trendler tartışılıyor ve hacıların ve umre ziyaretçilerinin deneyimlerini geliştirmek ve ziyaretçilerin kutsal beldeye ev sahipliği yapmasını kolaylaştırmak için öneriler sunuluyor.


Foruma, girişimciler ve yenilikçiler, hizmet sağlayıcı şirketlerin başkanları, uzmanlar, profesyoneller, karar vericiler, umre sistemi çalışanları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yerel ve uluslararası umre hizmet şirketlerinin temsilcileri ile yerel ve uluslararası medya kuruluşlarından oluşan seçkin bir grup katılıyor.


Hükümet tarafından hacıların ve ziyaretçilerin, Suudi Arabistan'ı ziyaret etme deneyimlerini zenginleştirmeyi, geliştirmeyi ve konforlarını sağlamayı amaçlayan projeleri anlatan forum üç gün boyunca devam edecek.


Forumda, en iyi idari ve operasyonel uygulamalar da gözden geçirilecek ve artan sayıda hacı ve ziyaretçinin ışığında sunulan hizmetlerin kalite seviyelerinin sürdürülebilir bir şekilde yükseltilmesine katkıda bulunacak geliştirme çözümleri benimsenecek.


#Kabe
#Suudi Arabistan
#Umre
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