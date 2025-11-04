Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Meksika'da çete operasyonu: 13 ölü

Meksika'da çete operasyonu: 13 ölü

23:324/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Operasyondan önce polislerin devriye görevinde bulunduğu sırada saldırıya uğradığı belirtildi. (Foto: Arşiv)
Operasyondan önce polislerin devriye görevinde bulunduğu sırada saldırıya uğradığı belirtildi. (Foto: Arşiv)

Meksika'da Guasave şehrindeki La Brecha semtine operasyon yapan polisler, çete üyeleriyle çatıştı. Operasyonda 13 çete üyesi ölürken, 4 kişi de gözaltına alındı.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde çeteye düzenlenen operasyonda 13 kişi öldü.

Meksika basınındaki habere göre, eyalete bağlı Guasave kentindeki La Brecha semtine operasyon yapan polisler, çete üyeleriyle çatıştı.

Operasyonda 13 çete üyesi ölürken, 4 kişi de gözaltına alındı.

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, yaptığı açıklamada, operasyondan önce polislerin devriye görevinde bulunduğu sırada saldırıya uğradığını belirtti.

Olayın ardından güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını aktaran Harfuch, çete üyelerinin yerlerinin tespit edilmesinin ardından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Eyalet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.



#Meksika
#Silahlı Çatışma
#Sinaloa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Tabii canlı izle 4 Kasım: Şampiyonlar Ligi maçları Tabii Spor canlı izleme linki