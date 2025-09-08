Yeni Şafak
Meksika'da hemzemin geçitte facia: Trenin yolcu otobüsüne çarptığı kazada ölü ve yaralılar var

21:028/09/2025, Pazartesi
IHA
Kaza sırasında hemzemin geçidin bariyerlerinin açık olduğu ve tren geldiğine dair herhangi bir uyarı verilmediği belirtildi.
Meksika’nın Atlacomulco şehrinde hemzemin geçitten geçen bir yolcu otobüsüne tren çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Meksika’nın Atlacomulco şehrinde hemzemin geçitten geçen bir yolcu otobüsüne tren çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Meksika Eyaleti Sivil Savunma yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Otoyolda meydana gelen kaza sonrası trafik çift yönlü kapatıldı.

Tren geldiğinde dair herhangi bir uyarı verilmedi

Sanayi bölgesinde meydana gelen kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, trafik nedeniyle ağır ağır ilerleyen çift katlı otobüse hemzemin geçitten geçtiği sırada tren çarparak sürüklüyor. Kaza sırasında hemzemin geçidin bariyerlerinin açık olduğu ve tren geldiğine dair herhangi bir uyarı verilmediği görüldü.



#Meksika
#Tren
#Kaza
#Otobüs
