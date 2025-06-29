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Meksika'da mumyalanmış 60 ceset bulundu

Meksika'da mumyalanmış 60 ceset bulundu

10:0729/06/2025, Pazar
DHA
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Meksika'nın Chihuahua eyaletinde, bir krematoryum binasında 60 kişiye ait mumyalanmış ceset bulunduğu bildirildi.

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde, Juarez kentindeki bir krematoryumda yerel halkın koku nedeniyle yaptığı şikayet üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.


Binaya yapılan baskında, bir odada üst üste yığılmış 60 kişiye ait mumyalanmış ceset tespit edildi.


Yapılan ilk incelemelerde, cesetlerin bazılarının birkaç ay öncesine ait olduğu, bazılarının ise çürümeye başladığı belirlendi.

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