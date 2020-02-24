Meksika'da son 14 ayda 3 bin 960 kadın öldürüldü

Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Ecatepec de Morelos kentinde bugün 2 kadının kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce öldürülmesiyle yıl başından beri öldürülen kadın sayısı ise 135'e yükseldi.
- Ülkede kadınlara yönelik şiddetin son aylarda artması nedeniyle 14 Şubat'ta halk, başkent Meksiko'da gösterisi düzenlemişti.
Latin Amerika'da kadın cinayetinin en yüksek olduğu yer
- Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.