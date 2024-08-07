Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye karşı provokatif yürüyüş: Siyonistler sürgün edilmesini istiyor

Bu aşırılıkçı duyuru, Şeyh Sabri'nin sürgüne gönderilmesini ve öldürülmesini talep eden aşırılıkçı çağrıların artmasının ışığında geldi.





Yarın yani 8 Ağustos Perşembe günü aşırılıkçı örgütler, İsmail Haniye'nin ölüm ilanı nedeniyle Şeyh İkrime Sabri'ye karşı yürüyüş düzenleyecek.





Tahrik yürüyüşünün fotoğrafını paylaştı

yenisafak.com Şeyh Ekrima Sabri ile temasa geçti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sabri, tahrik edici ifadelerin yer aldığı tahrik yürüyüşü duyurusunun fotoğrafını paylaştı.





Cuma hutbesinden dolayı tutuklandı

Siyonist İsrail işgal polisi, geçtiğimiz Cuma günü Şeyh Sabri'yi Doğu Kudüs'teki evinden tutukladı.





Aktivistlerin sosyal medyada yayınladığı video klipte, Şeyh'in yaşlılığından dolayı koltuk değneğine dayanarak yavaş hareket ettiği görülen tutuklanma anı görülüyordu.





Bu tutuklama, Şeyh Sabri'nin Cuma hutbesinde Kudüs halkı adına Haniye'nin yasını tutmasının ardından İsrailli yetkililerin ona karşı büyük bir kışkırtma kampanyası başlatmasının ardından geldi.





Şeyh Sabri Cuma hutbesinde şunları söyledi:

"Kudüs halkı, Kudüs'ün etekleri ve mübarek Mescid-i Aksa minberinde şehit İsmail Haniye'yi saygıyla anıyoruz, Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Rahmet onun üzerine olsun ve onu güzel cennetine yerleştirsin.”





Tutuklanmasının ardından işgal yetkilileri Sabri'yi serbest bırakarak 8 Ağustos'a kadar camiden uzak tutulması talimatını verdi.



