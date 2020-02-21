Mesut Barzani: ABD Irak'ı terk ederse DEAŞ geri gelir

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılmasına karşı olduklarını ve koalisyon güçlerinin ayrılması durumunda 6 ay sonra DEAŞ'ın daha güçlü şekilde ülkeye döneceğini söyledi.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Barzani, ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çıkarılması konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'NİN IRAK'I TERK ETMESİNE KARŞIYIM

Barzani, "2011'de de ABD güçlerinin Irak'tan çıkmasına karşıydım. Eğer ABD güçleri olsaydı DEAŞ Irak ordusunu yenemez ve IKBY'yi tehdit etmezdi. ABD ve koalisyon güçleri ülkeyi terk ederse DEAŞ, 6 ay sonra daha güçlü şekilde ülkeye geri gelir. ABD askerlerinin halihazırda ülkede kalması önemlidir." diye konuştu.

ABD'NİN REFERANDUM KONUSUNDA FİKİR DEĞİŞTİRMESİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

ABD'nin Ekim 2017'de IKBY'de yapılan referanduma karşı olmadığını savunan Barzani, Washington'un daha sonra Bağdat yönetiminin yanında yer alarak kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

KDP lideri ayrıca Kerkük kentinin Haşdi Şabi'nin askeri işgali altında olduğunu ve Kürtlerin dışlandığını ileri sürerek, "bu durumu sonsuza kadar kabul etmeyeceklerini" söyledi.