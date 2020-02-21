Dünya Mesut Barzani ABD Irakı terk ederse DEAŞ geri gelir
ORTADOĞU

Mesut Barzani: ABD Irak'ı terk ederse DEAŞ geri gelir

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani, ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çıkarılması konusuna ilişkin yaptığı değerlendirmelerde "2011'de de ABD güçlerinin Irak'tan çıkmasına karşıydım. Eğer ABD güçleri olsaydı DEAŞ Irak ordusunu yenemez ve IKBY'yi tehdit etmezdi. ABD ve koalisyon güçleri ülkeyi terk ederse DEAŞ, 6 ay sonra daha güçlü şekilde ülkeye geri gelir. ABD askerlerinin halihazırda ülkede kalması önemlidir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Mesut Barzani
Mesut Barzani

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılmasına karşı olduklarını ve koalisyon güçlerinin ayrılması durumunda 6 ay sonra DEAŞ'ın daha güçlü şekilde ülkeye döneceğini söyledi.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Barzani, ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çıkarılması konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'NİN IRAK'I TERK ETMESİNE KARŞIYIM

  • Barzani, "2011'de de ABD güçlerinin Irak'tan çıkmasına karşıydım. Eğer ABD güçleri olsaydı DEAŞ Irak ordusunu yenemez ve IKBY'yi tehdit etmezdi. ABD ve koalisyon güçleri ülkeyi terk ederse DEAŞ, 6 ay sonra daha güçlü şekilde ülkeye geri gelir. ABD askerlerinin halihazırda ülkede kalması önemlidir." diye konuştu.

ABD'NİN REFERANDUM KONUSUNDA FİKİR DEĞİŞTİRMESİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

  • ABD'nin Ekim 2017'de IKBY'de yapılan referanduma karşı olmadığını savunan Barzani, Washington'un daha sonra Bağdat yönetiminin yanında yer alarak kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

KDP lideri ayrıca Kerkük kentinin Haşdi Şabi'nin askeri işgali altında olduğunu ve Kürtlerin dışlandığını ileri sürerek, "bu durumu sonsuza kadar kabul etmeyeceklerini" söyledi.

Hastalığınİranda görülmesi önemli bir gelişme

Hastalığın
İran'da görülmesi önemli bir gelişme

​Sağlık Bakanı Koca, İran'da yayılan koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ceren Damar davasında karar

Ceren Damar davasında karar

İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Tavrımızı belirleyecek

Tavrımızı belirleyecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme öncesi açıklamalar.
Tüm darbeleri masonlar planladı

Tüm darbeleri masonlar planladı

​Türkiye'nin yabancılara peşkeş çekilmesinin ardında Masonlar var.
Sınırda kritik inceleme

Sınırda kritik inceleme

​Bakan Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında.
Başörtülü kızlara saldıran kadına hapis

Başörtülü kızlara saldıran kadına hapis

​Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın hakkında karar verildi.

Bir kilo dahi<br>gönderemiyorlar

Bir kilo dahi
gönderemiyorlar

​Koronavirüs doğaltaş sektörünü de vurdu.

8/24 mesai dönemi

8/24 mesai dönemi

​Polislere yeni haklar verildi.
Erdoğan, Merkel ve Macron'la görüştü

Erdoğan, Merkel ve Macron'la görüştü

Almanya'daki ırkçı ve İslam karşıtlığı saldırıları lanetledi.
Bakanlık<br>harekete geçti

Bakanlık
harekete geçti

​Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı.
Parasını unutan<br>1 milyon kişiye çağrı

Parasını unutan
1 milyon kişiye çağrı

​15 Haziran'a kadar alınmayanlar fona devredilecek.
ABD Irak'ı terk ederse DEAŞ gelir

ABD Irak'ı terk ederse DEAŞ gelir

Barzani: ABD'nin Irak'tan çekilmesine karşıyım.
Hastalık nüksediyor

Hastalık nüksediyor

Tedavisi tamamlanan hastada yeniden koronavirüs görüldü.
2 kişi daha<br>itirafçı oldu

2 kişi daha
itirafçı oldu

Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili önemli gelişme.
İstanbul için düğmeye basıldı

İstanbul için düğmeye basıldı

​Çevre Bakanı Kurum, Fatih'teki 'surlar' ile ilgili de bilgi verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.