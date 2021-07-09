Dünya Miamide çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 64 oldu 76 kişi hala kayıp
AMERİKA

Miami'de çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 64 oldu: 76 kişi hala kayıp!

ABD'nin Miami kentinde çöken 13 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 64'e yükseldi. Enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığının açıklanmasının ardından çalışmaların cesetleri bulmaya ve enkazı kaldırmaya yönelik sürdürüleceği açıklanmıştı.

Haber Merkezi AA
Miamide çöken 13 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 64 oldu
Foto/arşiv

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 64'e yükseldi.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazından çıkarılan ceset sayısının 64'e çıktığını, 76 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti.

Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde, enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, çalışmaların cesetleri bulmaya ve enkazı kaldırmaya yönelik sürdürüleceğini açıklamıştı.

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Miami Beach'in kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü yıkılmıştı.

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