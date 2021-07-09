Miami'de çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 64 oldu: 76 kişi hala kayıp!

New York metrosu sağanak yağışla sular altında kaldı

ABD'nin en kalabalık şehri New York'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sel ve taşkına dönüştü. Şehrin dört bir yanındaki metro istasyonları kısa sürede sular altında kaldı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

