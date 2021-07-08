Dünya Floridada çöken binada can kaybı artıyor Ölen kişi sayısı 46ya yükseldi
AMERİKA

Florida’da çöken binada can kaybı artıyor: Ölen kişi sayısı 46'ya yükseldi

ABD’nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 10 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Florida’da çöken binada can kaybı artıyor: Ölen kişi sayısı 46ya yükseldi
Florida’da çöken binada can kaybı artıyor.

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach’in kuzeyindeki Surfside’da 24 Haziran’da kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları 14’üncü devam ediyor. Ekiplerin 10 kişinin daha cansız bedenine ulaşmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi. Miami-Dade İtfaiye Şefi Yardımcısı Raide Jadallah kurbanların aile üyelerine verdiği özel bir brifingde, ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları sırasında 10 kişinin daha cansız bedenine ulaştığını ifade ederek, enkazın önemli ölçüde kaldırıldığını aktardı. 100’den fazla kişiden ise hala haber alınamıyor.

Felaketten sonra ilk cenaze töreni düzenlendi

Çöken binada hayatını kaybedenler için ilk cenaze törenleri bugün düzenlendi. 52 yaşındaki Marcus Guara, 42 yaşındaki Ana Guara ve kızları 10 yaşındaki Lucia ile 4 yaşındaki Emma için St Joseph’s Katolik Kilisesinde tören gerçekleştirildi. Marcus Guara’nın cansız bedeni binadaki çökmeden 2 gün sonra bulunurken, Ana Guara ve iki kızına ise 4 gün sonra ulaşılabilmişti.

Büyük yapısal hasarlar

Öte yandan, binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, 2018 tarihli raporda 40 yıllık binanın yeraltı otoparkında ve havuz güvertesinin altında "büyük yapısal hasar" belirtileri tespit edildiği vurgulanmıştı.

Miami'de çöken binada ölenlerin sayısı 36'ya çıktı
DÜNYA
Miami'de çöken binada ölenlerin sayısı 36'ya çıktı

Florida’da çöken bina tamamen yıkılmıştı: Can kaybı 28’e yükseldi
DÜNYA
Florida’da çöken bina tamamen yıkılmıştı: Can kaybı 28’e yükseldi

Miami'de 121 kişinin göçük altında oldu binanın tamamı yıkıldı
DÜNYA
Miami'de 121 kişinin göçük altında oldu binanın tamamı yıkıldı

ABD'de bir kısmı çöken bina patlayıcılarla kontrollü şekilde yıkıldı
DÜNYA
ABD'de bir kısmı çöken bina patlayıcılarla kontrollü şekilde yıkıldı
Abone Ol Google News
Dokuz ilekuvvetli yağış uyarısı!

Dokuz ile
kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji: Ani sel ve su baskınlarına dikkat edin.
Akıllara durgunluk veren olay

Akıllara durgunluk veren olay

​Tuvalete düşürdüğü telefonu almak isterken canından oldu.
Kılıçdaroğlu bana oy vermedi

​Cumhurbaşkanlığı seçimi için şaşırtan iddia.

​Faz-3'ten müjdeli haber bekleniyor.

22 ailenin yaşadığı köyde ilk yıkım 2010 yılında oldu.

​TOKİ 1 milyonuncu anahtarı teslim etti.

'Yüzümün<br>yarısı elimdeydi'

'Yüzümün
yarısı elimdeydi'

​Falçatalı saldırıya uğrayan Anna Butim yaşadığı dehşeti anlattı.

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı.
10 araç<br>küle döndü

10 araç
küle döndü

​Mersin'de otel otoparkında yangın çıktı.
TMSF'ye<br>yeni başkan

TMSF'ye
yeni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan atama kararını imzaladı.
Az kalsın<br>canlarından oluyorlardı

Az kalsın
canlarından oluyorlardı

​Kaza yapan araca yardım için durmuşlardı.
Sonunda serbest

Sonunda serbest

​Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi 3,5 ay sonra Mısır'dan ayrılıyor.
AB halkı polise güvenmiyor

AB halkı polise güvenmiyor

​Suçların yüzde doksanı ihbar edilmiyor.
Hele bir dur bakalım

Hele bir dur bakalım

​Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.