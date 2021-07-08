Florida’da çöken binada can kaybı artıyor: Ölen kişi sayısı 46'ya yükseldi

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach’in kuzeyindeki Surfside’da 24 Haziran’da kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları 14’üncü devam ediyor. Ekiplerin 10 kişinin daha cansız bedenine ulaşmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi. Miami-Dade İtfaiye Şefi Yardımcısı Raide Jadallah kurbanların aile üyelerine verdiği özel bir brifingde, ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları sırasında 10 kişinin daha cansız bedenine ulaştığını ifade ederek, enkazın önemli ölçüde kaldırıldığını aktardı. 100’den fazla kişiden ise hala haber alınamıyor.

Felaketten sonra ilk cenaze töreni düzenlendi

Çöken binada hayatını kaybedenler için ilk cenaze törenleri bugün düzenlendi. 52 yaşındaki Marcus Guara, 42 yaşındaki Ana Guara ve kızları 10 yaşındaki Lucia ile 4 yaşındaki Emma için St Joseph’s Katolik Kilisesinde tören gerçekleştirildi. Marcus Guara’nın cansız bedeni binadaki çökmeden 2 gün sonra bulunurken, Ana Guara ve iki kızına ise 4 gün sonra ulaşılabilmişti.

REKLAM

Büyük yapısal hasarlar

Öte yandan, binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, 2018 tarihli raporda 40 yıllık binanın yeraltı otoparkında ve havuz güvertesinin altında "büyük yapısal hasar" belirtileri tespit edildiği vurgulanmıştı.

DÜNYA Miami'de çöken binada ölenlerin sayısı 36'ya çıktı

DÜNYA Florida’da çöken bina tamamen yıkılmıştı: Can kaybı 28’e yükseldi

DÜNYA Miami'de 121 kişinin göçük altında oldu binanın tamamı yıkıldı