Dünya Floridada çöken bina tamamen yıkılmıştı Can kaybı 28e yükseldi
AMERİKA

Florida’da çöken bina tamamen yıkılmıştı: Can kaybı 28’e yükseldi

ABD’nin Florida eyaletinde 12 katlı bir binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Florida’da çöken bina tamamen yıkılmıştı: Can kaybı 28’e yükseldi
Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 28'ye çıktı

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach’in kuzeyindeki Surfside’da 24 Haziran’da kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları, binanın ayakta kalan kısmının kontrollü yıkılmasının ardından yeniden devam ediyor.

28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e yükseldi. Surfside Belediye Başkanı Charles Burkett yaptığı açıklamada, binadaki kısmi çökmenin ardından ayakta kalan kısmının da kontrollü bir şekilde yıkılmasının çalışmaları kolaylaştırdığını belirtti. Burkett, "Ağır ekipmanlar artık gerektiğinde sahada hareket ettirilebiliyor. Binanın ayakta kalan kısmının yıkılabileceği ihtimali ortadan kalktı, bu yüzden yüzde 100 kapasiteyle çalışıyoruz. Bu konuda çok heyecanlıyım ve ailelerin de öyle olduğunu hissediyorum" diye konuştu. Burkett, "(Operasyon) Çok daha hızlı ilerliyor gibi görünüyor ve günün 24 saati devam edecek" dedi. Ancak Florida’ya yaklaşan Elsa tropikal fırtınası nedeniyle enkaz alanındaki arama-kurtarma ekiplerinin zor anlar yaşadığı görüldü.

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