ABD bunu konuşuyor: Miami'deki enkazdan 6 gündür 149 kişi çıkarılamadı

ABD günlerdir enkaz altından kurtarılamayan 149 kişiyi konuşuyor.

ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı.

Kurtarma çalışmaları 6. gününde devam ederken, hala kayıp 140'tan fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi.

150 KİŞİYE HALA ULAŞILAMADI

Üzerinden günler geçmesine rağmen enkaz altında 149 kişiye hala ulaşılaması ülke medyasında gündeme oturdu.

Eyalet İtfaiye Sorumlusu Jimmy Patronis, İsrail ve Meksika’dan timler de dahil 300’den fazla acil kurtarma ekibinin gece gündüz çalıştığını aktararak, "Kasırga dışında Florida’da en fazla görev gücünün oluşturulduğu olay bu." dedi.

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ÇÖKME SONRASI YANGIN ÇIKTI

Miami-Dade İtfaiye Şefi Ray Jadallah da kurtarma çalışmalarının düşünüldüğü kadar kolay olmadığını, ekiplerin çökmenin ardından çıkan yangın sonrası birbirine girmiş erimiş çelik ile beton yığını arasında hassasiyetle kayıp kişileri aradığını ifade etti.

Arama çalışmalarında köpeklerin ve kameraların da kullanıldığını kaydeden Jadallah, 135 dairelik bina yığınına erişimin bir gecede mümkün olmadığının anlaşılması gerektiğinin altını çizdi.

VALİ GÜLEREK POZ VERDİ

Öte yandan Florida valisinin gülerek arama kurtarma ekipleriyle çektirdiği fotoğraf da eleştiri konusu oldu.

Surfiside Belediye Başkanı Charles Burkett ise, "Burada kimse umudunu yitirmiyor. Kimse durmuyor" diyerek arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Burkett ayrıca, olaydan etkilenenlere yardım etmek için 1.9 milyon dolardan fazla para toplandığını, bir kısmının dağıtıldığını aktardı.

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BİDEN FLORİDA'YA GİDİYOR

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın yarın bölgeyi ziyaret etmeyi planladıklarını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Surfside şehir yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, binanın çatlayan kolonları ile ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık bir tamirat gerektiğini kaydetmişti.

Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran Perşembe 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

FOTOĞRAF 6 Miami Beach şehir yönetiminden yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılan bir yaralının hastanede hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 9'a yükseldiği belirtildi. Binanın çökmesi üzerinden 4 gün geçti ancak 150 kişi hala kayıp. Miami-Dade İlçe Belediye Başkanı Daniella Levine Cava da çöken binada ölen 9 kişiden 4'ünün kimliklerinin tespit edildiğini belirtti. 24 Haziran gecesi bir kısmı çöken binanın enkazının hala altında olduğu düşünülen 150 kişiye ulaşılmaya çalışıldığı kaydedildi. Miami'de binanın çökmesi üzerinden 4 gün geçti: 150 kişi hala göçük altında ABD'nin Florida eyaletinin Miami Dade kentinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükselirken bölgede olağanüstü hal ilan edildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:55 Miami'de 4 gündür 150 kişi enkaz altında ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde 12 katlı binanın bir kısmı çöktü. Olayda 9 kişi hayatını kaybederken 4 günden bu yana yaklaşık 150 kişinin enkaz altında olduğu belirtildi. 85 saatin sonunda çok yavaş ilerleyen kurtarma çalışmaları tepki topladı. BiP'te paylaş

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