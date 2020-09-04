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Dünya Avucunuzu yalarsınız Türklerin en zayıf anını kollayacağız ve onların sırtına bir tekme de biz atıp Kıbrısı alacağız
AVRUPA

Mihail Hristodulu Makaryos'tan küstah vasiyet: Türklerin en zayıf anını kollayacağız ve onların sırtına bir tekme de biz atıp Kıbrıs'ı alacağız​

Avucunuzu yalarsınız! Türklerin en zayıf anını kollayacağız ve onların sırtına bir tekme de biz atıp Kıbrıs'ı alacağız

Fransa ve İsrail, Kıbrıs Rumlarını 42 yıldır silahlandırıyor. Güney Kıbrıs askerleri daha geniş bir yelpazede pek çok ülkede eğitimden geçiyor. Kıbrıs Ortodoks Kilisesi başpiskoposu ve bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Makaryos ölmeden önce bıraktığı vasiyette hadsizliğin ve dibine vurdu. Makaryos vasiyetinde "Türkiye’nin en zayıf anını kollayacağız. Biz bu dönem içerisinde de güçlenip, silahlanarak askerimizi hazır edeceğiz. Türkiye’nin en zayıf konumunda da biz tekme de biz vuracağız sırtına ve Kıbrıs’tan atıp ele geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Mihail Hristodulu Makaryos
Mihail Hristodulu Makaryos

ABD’nin silah ambargosunu kaldırması, gözleri yeniden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) çevirdi. Rumlar ABD’den doğrudan silah alamasa da Makaryos’un ölümünden bu yana hem silahlanma hem askeri eğitimler aralıksız devam etti. Rum Yönetimi, bu yolda son birkaç yıldır Avrupa ülkeleri ve İsrail’le yoğun alışverişlere girdi. Rumlara silah satışında başta gelen ülke ise Fransa. Rumlar yeni Exocet füze bataryası ve Mistral uçaksavar füzeleri satın alınması için Fransız MBDA şirketi ile bu yılın başında ile 240 milyon avroluk anlaşma yaptı. Güney Kıbrıs yönetimi, Exocet MM40 BLOCK3 füzeleri için 90 milyon, MISTRAL3 füzeleri için de 150 milyon avro ödeyecek. Rum Yönetimi’nin envanterindeki silah sistemleri de Fransızlarca modernize ediliyor. Rumlar yine Fransa’dan 75 milyon avro karşılığında iki adet modern devriye gemisi alımı için geçtiğimiz yılın ekim ayından beri görüşmeleri sürdürüyor.

Exocet

Silahlar öldürücü değilmiş: ABD Güney Kıbrıs'a yönelik ambargoyu neden kaldırdığını komik bahaneyle açıkladı
DÜNYA
Silahlar öldürücü değilmiş: ABD Güney Kıbrıs'a yönelik ambargoyu neden kaldırdığını komik bahaneyle açıkladı

İSRAİL’E PAZAR OLDULAR

Aerostar Tactical UAS (İHA)

Rum Kesimi, İsrail için de önemli bir pazar. ‘Aeronautics’ isimli İsrailli savunma şirketinden ‘Aerostar Tactical UAS’ adında 8 adet gözlem amaçlı insansız hava aracı (İHA) satın alan Rumlar, siparişi Aralık 2018’de vermişti. Rumlar İsrail’e her İHA için 3 milyon avro ödedi. Tel Aviv, eğitimler verdiği Rum özel kuvvetlerine 5,56 milimetrelik ‘Tavor X95’ tipi silahlar da gönderdi. Güney Kıbrıs’ın silah aldığı ülkelerden biri de Sırbistan. Kıbrıs Rumları, ‘Aleksander’ tipi mobil topların ilk partisini ekim ayı başında teslim aldı. Ruslardan T80 tipi tanklar satın alan GKRY’nin, ikinci el silah piyasasından Alman yapımı Leopard tanklardan da almış olabileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına tepki
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına tepki

MAKARYOS’UN VASİYETİ

Mihail Hristodulu Makaryos
  • Silahların yanı sıra Rum ordusuna yönelik eğitim çalışmaları da devam ediyor. Rumların Fransa, Almanya, ABD, İngiltere ve Rusya başta olmak üzere pek çok ülke tarafından eğitildiği biliniyor. Rum Yönetimi, Kıbrıs’ta zimmetli otomatik silahlar verdiği 100 bine yakın sivile de silah bakım, ilk yardım, açık arazide gerilla tarzı silahlı mücadele ve hayatta kalma eğitimleri veriyor. KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın danışmanı Prof. Dr. Ata Atun, durumu şöyle yorumluyor: “Rum tarafı 1978’den beri silahlanıyor. Makaryos ölmeden önce bir vasiyet bıraktı ve dedi ki: ‘Türkiye’nin en zayıf anını kollayacağız. Biz bu dönem içerisinde de güçlenip, silahlanarak askerimizi hazır edeceğiz. Türkiye’nin en zayıf konumunda da biz tekme de biz vuracağız sırtına ve Kıbrıs’tan atıp ele geçireceğiz.’ Silahlanma o günden beri sürüyor. Bütün Rum liderler silahlandırdılar ve hiç boş durmadılar.”

CHP'li belediye Türk düşmanı Makarios'un heykelini dikti
OYNAT 00:14
CHP'li belediye Türk düşmanı Makarios'un heykelini dikti
Belediyecilikte yaptığı heykeller ile gündeme gelen CHP yönetimleri yeni bir heykele daha imza attı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği Beylikdüzü'nde açılan bir heykelde Kıbrıs'ta yaşayan Rum Başpiskopos 3. Makarios'un da yer alması tepki çekti. Heykelin açılışını CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptı.

CHP'li belediye Türk düşmanı başpiskopos Makarios'un heykelini dikti
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CHP'li belediye Türk düşmanı başpiskopos Makarios'un heykelini dikti

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kıbrıs çıkışı: Milletimizin menfaatlerini korumaya devam edeceğiz
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